Nacho Morales invita a la Feria de Altotonga 2023

Abril 17, 2023, 07:12 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Abril 17, 2023, 07:12 a.m.





*Saludo al buen amigo Silviano Delgado, quien saludé en la ciudad de Acayucan, Veracruz.

*El presidente municipal de Altotonga, Veracruz., Ignacio Morales Guevara, hace una atenta invitación a todos los Veracruzanos a que visiten el bonito municipio de Altotonga, donde próximamente se llevara a cabo la feria 2023, que se realizara totalmente gratis, los días 29 de abril al 5 de mayo del presente año, para que venga a disfrutar de su tradicional gastronomía local como el tamal de chilehuate, las ricas garnachas, rico pan y otras cosas más, además se presentaran artistas de talla internacional, como María León, Alfredo Ríos ´´el Komander´´, el payaso Pipirín, el grupo Yaguarú, entre otros, no se pueden perder este gran espectáculo de la feria de Altotonga, donde se espera la visita de más de 20 mil personas de toda la estado, con estas visitas se reactivara la economía de la región y sus alrededores., los esperamos con gran entusiasmo y seguridad ya que contaran con un gran número de policías municipales que estarán atentos a que usted pase unos días muy amenos, el alcalde Nacho Morales, aparte de realizar eventos de alegría para la población, también viene realizando un sin número de obras en el municipio, lleva más de 180 realizadas en este años y medio de gestión, así como la entrega de 2500 despensa cada mes, destinadas para personas necesitadas como son madres solteras, adultos mayores, y ciudadanos que en verdad lo necesiten, también se viene haciendo la remodelación de escuelas que se vieron afectadas con la pasada pandemia, así el alcalde Nacho, viene trabajando duro por su municipio., que siga con esa gran labor a favor de los pobladores de la esmeralda de la sierra, en hora buena.

*Donde estuvo muy bien organizada la semana santa, fue en el municipio de Coatzacoalcos, ya que después de varios años se volvieron a juntar las fechas de la feria regional y la semana santa, los visitantes de diverso estados pudieron disfrutar por las mañana las playas y en la noche se iban a pasear con la familia a la tradicional feria regional, donde por cierto el ayuntamiento se lució con llevar al teatro de pueblo, artista de talla internacional como los Ángeles Azules, Julión Álvarez entre otros, muy bien porque ya le urgía a Coatzacoalcos, un derrame económico y con la visita de miles de gente de diversos estados, gracias a ellos se activó la economía regional., esperemos que así siga el ayuntamiento, trabajando duro para mejorar el empleo que mucha falta le hace al sur de Veracruz.

*Otro presidente municipal que ahí la lleva paso a pasito es el alcalde de Agua Dulce, José Noé Castillo Olvera, ya que también tuvo casa llena de cientos de visitantes en las playas de la congregación de Tonalá, gente que viene de los diverso estados, a dejar un derrame económico muy importante para el municipio, los visitantes pudieron disfrutar de grandes palapas, comida tradicional, y los más importante que hubo saldo blanco durante los días de semana santa, junto al alcalde siempre se encuentra gente de experiencia como el tesorero Manuel Alvarado Martínez, quien gracias a su experiencia se administran bien las arcas del municipio sureño, porque no hay que olvidar como dejaron la pasada administración referente a las cuentas, el actual diputado local, Sergio Guzmán Ricárdez, era el alcalde en esa época, pero tuvo la gran suerte de salir limpio en su revisión de la cuenta pública de su administración, por ser actual diputado (por cierto no ha hecho nada por su pueblo), y presidente de la comisión de hacienda municipal, pero el pueblo sabio conoce a cada uno y al tiempo los pondrá en su lugar.

*Quienes desde hace varios meses se la juegan políticamente en abierto con el secretario de gobernación Adán Augusto López, son las hermanas Fabiola y Regina Vázquez Saut, originarias del sur de Veracruz (Acayucan), donde mantiene su bastión político, por lo que este fin de semana recibieron al secretario de gobernación en su rancho ´´ el mangal´´, ante más de 10 mil personas demostraron una vez más su músculos político, no hay que perder de vistas que las hermanas Vázquez, son bien querida por la gente del sur, porque cuando ellas han estado en algún puesto político, siempre están cerca de su gente respaldándolas cuando las necesitan, en su intervención en el evento realizado en ´´el mangal´´, Fabiola Vázquez, quien es la presidenta de la unión de productores de Veracruz "LA LEALTAD", le expreso al secretario de gobernación su alegría de tenerlo entre nosotros, ya que por primera vez un personaje tan importante como usted, visita la ciudad de Acayucan, por su parte Adán Augusto, felicito a las hermanas Vázquez Saut, por el gran trabajo que realizan en el sur del estado, y les recordó que en un diciembre de hace algunos año, visito por primera vez ´´el mangal´´, donde conoció a un gran líder de la zona sur, Cirilo Vázquez Lagunes, padre de las anfitrionas, comentado que era un hombre de palabra y que además entendió muy bien lo que venía a futuro del gran movimiento de la 4T que se desarrollaba para la transformación de país, finalmente le fue entregada una camisola de beisbol con el # 24, donde todo los presentes corearon en voz alta, presidente presidente, además a todo esto Fabiola y Regina, se coordinan con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien fue invitado especial, y quien es el coordinador general en el estado de Veracruz del movimiento "Estamos Agusto con López", y al que también le gritaron futuro gobernador, muy bien por el trabajo que se refleja y se siente en todo lo ancho y largo en estado de Veracruz, a favor de la candidatura a la presidencia de la república por morena, de parte del secretario de gobernación Adán Augusto López., al que no hay que perder de vista por la gran amistad que le une de varios año, con el presidente de la república su paisano Andrés Manuel López Obrador., en hora buenas por las hermanas Vázquez Saut, quienes cumplieron la encomienda asignada.

*A quien no hay que perder de vista en los próximos días es Alejandro Devaux Zurita, quien tomara protesta como presidente estatal de la agrupación política nacional, ¨Alianza Patriótica Nacional¨, en el Estado de Veracruz, quien la preside a nivel nacional es Ricardo Peralta Saucedo, ex funcionario federal del actual gobierno de la 4T, y quien vendrá a tomarle protesta al nuevo dirigente, el evento será el próximo domingo 23 de abril de presente año en el salón el caracol ubicado en la calle Manuel C. Tello, # 24, por el mercado la Rotonda, de esta ciudad capital xalapeña, se espera lo acompañen un sin número de simpatizantes de la agrupación política, esperemos que mas viene para Alejandro, quien es un hombre muy movido dentro de la política Veracruzana.

*Nos Leemos la próxima semana.

