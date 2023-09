Movimiento Ciudadano: ¿Opción o alternativa?

Columna: Francisco Blanco Calderón

Por: Francisco Blanco Calderón Fecha: Septiembre 03, 2023, 07:00 a.m.

En su declaración de principios, Movimiento Ciudadano sostiene: "El bienestar, la seguridad, el goce de los derechos y las libertades fundamentales son anhelos de todos los mexicanos. Garantizarlos debe ser el principal objetivo del Estado. Sin embargo, el modelo económico neoliberal no ha cumplido con sus promesas de desarrollo y bienestar. La democracia se ha entendido únicamente desde la perspectiva electoral. La degradación política, económica y social que vive nuestro país, el deterioro del tejido social, la violencia e inseguridad, la devastación del medio ambiente y el saqueo sistemático de la riqueza nacional dan cuenta de esta situación. Las cifras del desempeño macroeconómico contrastan con la creciente desigualdad y la falta de oportunidades que sufren la mayoría de los mexicanos. Un Estado capturado por intereses corporativos y privados no puede garantizar el bienestar de la mayoría de la población".

Dante Delgado ha sido considerado uno de los mejores gobernadores de Veracruz, a la par de Fernando Gutiérrez Barrios.

Jorge Zepeda Patterson, uno de los analistas políticos más reconocidos en México, en su videocolumna, Sin Embargo, al Aire, determina: MC ni movimiento, ni ciudadano, "La pregunta es, ¿qué hará Movimiento Ciudadano? Contra lo que se piensa o se le ha acusado, la dirigencia de MC no está en el negocio de venderse al mejor postor en recursos o posiciones, como suele decirse de partidos satélite y bisagra como el Verde o coyunturalmente, incluso, del nuevo y desgastado PRI. Y no por un asunto de convicciones y honestidad, sino por estrategia o, si se quiere, ambición. Dante Delgado sabe que entre el descrédito de los viejos partidos (hoy integrantes del Frente) y el desgaste natural del ejercicio del poder por parte de Morena, tendencialmente MC puede convertirse en una fuerza política muy exitosa, incluso con aspiraciones a la silla presidencial en 2030. MC no es un movimiento realmente en el sentido de poseer una ideología precisa y bases orgánicas o inorgánicas propias, ni está dirigido por ciudadanos. Pero podría ser todo eso por ahora, se trata esencialmente de cuadros políticos que, frente a la cerrazón o las dificultades para subir por las jerarquías de los partidos vigentes, encontraron en MC una opción para aspirar al poder ya que posee un enorme activo político al etiquetarse como una tercera opción o identificarse con el sentido o el parecer ciudadano. En efecto, su potencial se podría convertir en segunda fuerza en este proceso del 2024".

Ver columna completa en:(https://www.youtube.com/watch?v=sAfYN6mpe9c).

Por medio de redes sociales, Dante Delgado, líder nacional del Movimiento Naranja aseguró que, en su partido, siempre estarán abiertos al debate, sin embargo, dijo que no estaba a discusión su rechazo a compartir espacio con el PRI y añadió que tampoco irían con la coalición, ya que, como ha declarado en ocasiones anteriores, para ellos no representan una opción victoriosa debido a las pérdidas electorales que han tenido en contra de Morena. "En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el TITANIC de la Alianza – Frente Amplio por México- tampoco". El dirigente del MC se mantuvo firme ante la negativa de aliarse y ha insistido en mantenerse solo en la contienda.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, en pleno desacuerdo, todo indica que va hacia su sobrevivencia al término del mandato. Si no liga diputación o senaduría tras su rompimiento con MC quedaría expuesto ante autoridades judiciales, principalmente la FGR, ya que tiene controlada la fiscalía estatal. La perdurabilidad ante sus atropellos, acuerdos en lo oscurito con los malosos, desapariciones forzadas, desvíos de fondos públicos, fantasmales empresas ficción, y todas las chuladas denunciadas, exhibidas, criticadas durante su mandato como gobernador de Jalisco. Su ansia de evadir la justicia lo ha llevado a buscar refugio en el Frente Amplio por México y lo más vergonzoso, dar su respaldo a la infalible candidata de Claudio equis. No cabe duda, sobrevivir es causa y razón de su berrinche mediático.

El MC como partido cuenta con mejor perfil que el Frente Amplio, por lo que miles de militantes salieron en defensa del camino que busca tomar Movimiento Ciudadano en 2024. De acuerdo con la encuesta publicada por el Financiero, una abrumadora mayoría ve mal que Movimiento Ciudadano se una al PRI-PAN-PRD. El 67 por ciento de los encuestados prefieren que Movimiento Ciudadano vaya solo, 16 por ciento opina que debería unirse al PRIAN y 17 por ciento no sabe. Es decir, una amplia mayoría ve mal que MC se una al PRIANRD. (Sin Embargo).

No cabe duda, los candidatos balconeados son: Samuel García, Patricia Mercado, Luis Donaldo Colosio Riojas y el propio Dante Delgado, aunque se siga especulando con otros contendientes aliancistas. Por el Frente, a Beatriz Paredes la bajaron cínicamente por la mancuerna Alito-PRI, en servil obediencia a su patrón financiero, mientras bajo protesta en Morena, Marcelo Ebrard, sigue en la pelea.

Finalmente, Dante acentúa su na na nais, en la carta abierta en Facebook, donde se confirma que no se unirán con partidos que causaron la tragedia nacional, que siempre se luchó por sacarlos y no van a ahora a ayudarles a que regresen, los aliados a la vieja política están condenados al fracaso, no volverán a cometer el error de ir en alianza con perdedores y reafirma su decisión de ir por un México mejor, concluyendo de sopetón: la alianza del PRIAN es una medida desesperada para recuperar el poder. Lo que conduce a que MC va hacia el 2030, irá solo para ser la segunda fuerza en el 2024. Y punto.

RECOMENDACIÓN

Vean en YouTube a Sabina Berman, su programa Largo Aliento, en dos muy buenas entrevistas, una a Dante Delgado (https://www.youtube.com/watch?v=LDpX4su37RU) y la otra a Luis Donaldo Colosio Riojas. (https://www.youtube.com/watch?v=y7-liT1d6Lo&t=71s).

NOTA, por si las dudas.

De acuerdo con El Castellano.org: La Opción es la facultad de elegir, por cada una de las cosas a las que se puede optar. Mientras que la Alternativa es la opción entre dos o más cosas.

