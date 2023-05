Monreal perdido se suma a los ataques contra SCJN

Columna: Paulina Ríos

Por: Paulina Ríos Fecha: Mayo 12, 2023, 07:09 a.m.

Resultan lamentables las declaraciones de Morenitas en contra del Suprema Corté de Justicia de la Nación y sus integrantes, pero ya llamado la atención sobre manera lo dicho por el Senador, Ricardo Monreal, quién de él se sabe que a diferencia de gran parte de sus compañeros es un hombre letrado, de leyes, moderado, qué tienes conciencia plena de la problemática del país.

Y eso que apenas esté miércoles también se sumó a la andanada de ataques en contra de la SCJN, intentando desprestigiarle y demeritarle con un discurso donde enumeró los privilegios qué a su decir tienen los ministros. La realidad es que Monreal se perdió, porqué ese no es un argumentó válido. El enojo proviene de la frustración por no tener un poder controlado o sometido.

Monreal enumeró a modo de ataque, los privilegios con los que cuentan las y los ministros y así durante el debate sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la reforma electoral, dijo que "tenemos el derecho de escudriñar la calidad y la autoridad moral de los jueces y los ministros".

Así es que hizo un llamado a la mesura a quienes aplauden la resolución y protegen a una casta de privilegiados que se ha instalado en el Poder Judicial. Lo que Monreal no dejó en claro es que a la SCJN no se le ataca por ello, sino por no someterse al servicio del Poder y declarar inconstitucionales reformas propuestas qué dañarían la democracia en México.

A modo de justificación, dijo creer en la división de poderes; pero según el no se puede permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya al Poder Legislativo; "eso no lo podemos admitir", porque las facultades de control legislativo que ejerció son indebidas.

Pero el que hasta hace unos días parecía un letrado y mesurado parlamentario, esta semana se convirtió en un morenita más, qué pareciera desplomarse rumbo a la carrera presidencial con sus declaraciones fuera de lugar que lo muestran como un ignorante más.

Según Monreal, la mayoría legislativa considera que hay intereses que presionan a la cúpula de la SCJN para tomar decisiones. "Tenemos confianza en que en el 2024 podamos instrumentar reformas que tiendan a mejorar la justicia en México" y ya encarrilado advirtió que insistirán en reformas que buscan debilitar a la Suprema Corté.

Seguro que está decisión de sumarse a los ataques en contra de la máxima institución de justicia en el país, le restará mucho rumbo a sus aspiraciones presidenciables de las cuales seguramente declinará en lo futuro, pues hoy se le observa más sumiso que nunca, traicionando su profesión por mantenerse en el Poder.

Monreal dijo que la diferencia entre la mayoría legislativa y el bloque opositor, es que Morena y aliados están a favor de la austeridad, mientras que a la oposición le gustaría contar con los beneficios de las y los magistrados; "no sé porque les aplauden a personajes que no son un ejemplo de virtud moral, republicana y de austeridad". Pero que alguien les expliqué a Monreal que el tema de la austeridad y honestidad ya no le caracteriza a su partido.

Son cada día más los hechos de corrupción de gobiernos Morenistas que salen a flote y la dizque honestidad está por los suelos. Son ellos los nuevos millonarios del país, los que se van enriqueciendo más rápido y lo peor aún pisoteando el estado de derecho y la democracia.

El legislador recordó que una de las principales promesas de campaña del movimiento fue la austeridad republicana, la cual se acordó por unanimidad en el Congreso, lo que permitió un ahorro de casi mil 500 millones de pesos.

