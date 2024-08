México surrealista

México es una nación donde algunas personas hacen lo que les da la gana sin sufrir las consecuencias de sus faltas a la Ley. Esto nos ha hecho retroceder como país.

Cada vez es más frecuente encontrarnos en las calles con pozos de visita y registros sin la tapa metálica, simplemente porque se la robaron, generando un serio peligro para los transeúntes.

Existen zonas donde hay lámparas apagadas porque los ladrones se llevaron los cables.

Camiones accidentados repletos de mercancía son saqueados por hordas de maleantes salidas de quién sabe dónde, sin que las autoridades intervengan.

Políticos ladrones que buscan los cargos para enriquecerse y no para servir al pueblo al que dicen amar tanto. Algunas trapacerías hechas por ellos parecen ser hasta sobrenaturales. No nos explicamos cómo es posible que quienes llegaron al cargo con una mano atrás y otra adelante, milagrosamente se vuelvan millonarios de la noche a la mañana y además no sufran ninguna consecuencia.

Otro ejemplo lamentable es el de los restaurantes, taquerías y fondas que colocan las mesas y sillas de su negocio en las banquetas, estorbando el paso de los peatones y obligándolos a caminar por la calle con riesgo de ser atropellados.

¿Y qué me dicen Ustedes de los cráteres tan grandes que hay en las calles y carreteras sin que autoridad alguna los repare?

O de los abusivos que invaden parques y áreas públicas recién remodelados para poner sus carpas y casetas sobre la banqueta ocasionando mala imagen, suciedad, contaminación, en ocasiones robándose la luz y arrojando el agua sucia a la calle.

O los que se dedican a bloquear carreteras para obligar a las autoridades a ceder en sus demandas, afectando al resto de la población que ninguna vela tiene en el entierro y que queda indefensa en la noche y en medio de la nada, teniendo que pernoctar en sus vehículos con el riesgo de ser asaltados, mientras la mercancía perecedera que llevan los camiones se echa a perder. ¿Cómo es posible que un puñado de personas atente contra la seguridad, la economía y la libertad de tránsito de decenas de miles?

Según la Ley, el bloqueo de las vías generales de comunicación es considerado como un delito grave, porque por las carreteras fluyen mercancías y personas que necesitan trasladarse para mantener en funcionamiento la economía nacional.

Sin embargo, aquí la Ley tampoco se cumple. El bloqueo de la carretera Puebla-México ha hecho perder a los afectados varios miles de millones de pesos.

El ciudadano común poco puede hacer ante las arbitrariedades.

O cambiamos todos para vivir en un país ordenado o acabaremos enfrentados unos contra otros. Regresar a la barbarie es totalmente inaceptable.

¿No les parece a Ustedes?