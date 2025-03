Las historias que nadie cuenta

5200 días, más de 100 reuniones con servidores públicos e infinidad de llamadas han pasado desde que al menos 700 maestros del estado de Veracruz esperaran recibir su seguro institucional, un derecho que durante años de labor pagaron y les correspondía al jubilarse por invalidez o fallecimiento durante el ejercicio de su labor. Sin embargo, desde hace más de 14 años estos docentes no han visto un solo peso, pues durante el gobierno de Javier Duarte hubo un fraude que ascendía a más de mil millones de pesos.

Llegó una administración diferente, la de Miguel Ángel Yunes y ni siquiera hubo respuesta, lo único que recibieron fue el dicho constante de que se trató de un daño de gobiernos anteriores, un desvío de recursos sin atención y seguimiento. Mismo que cada administración fue acrecentándose. Lo mismo ocurrió a partir de 2018, con la diferencia de que en esta ocasión se anunció un fondo especial que por fin prometía atender a las y los maestros que buscaban respuesta respecto a un seguro que era su derecho recibir.

Fue durante la gestión del PRI que comenzó la desaparición de ese dinero, pero se hizo extensiva con las que siguieron, se desvaneció cualquier recurso asignado, igual que las ilusiones de quienes lo esperaban para dar continuidad a sus tratamientos médicos, desde distintas zonas del estado de Veracruz hay maestros que ruegan por atención y justicia pues 3 administraciones después, siguen sin obtener respuesta de dónde está su dinero.

Conforme pasaron los gobiernos de PAN y MORENA la lista no disminuyó, aunque así lo hayan pregonado en octubre de 2024. El 9 y 21 de octubre se hizo un acto público en el que el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez anunció que se pagarían los seguros de vida institucionales, que por fin se haría justicia, de manera pública se entregaron múltiples cheques y ante medios de comunicación se anunció el gran momento, destacando que se realizarían distintos bloques.

Finalmente, el 12 de noviembre del 2024, desde el velódromo en compañía de los entonces secretarios de educación y finanzas, se anunció una “misión cumplida”, entregaban los cheques del tercer bloque y con eso se cerraba un periodo de saqueos de los cuales culpaban a los anteriores gobiernos.

Lo que no se dijo es que esos bloques eran irregulares, mientras maestros esperaban durante más de 14 años una respuesta, no había un orden en la entrega. Mientras la Secretaría de Educación de Veracruz publicaba un comunicado destacando su buena voluntad, omitía que más de 200 cheques fueron regresados por errores en los datos. Se lo compartieron a docentes de manera individual como un error humano, pero al menos 200 errores tuvieron cita ese mismo día, después no hubo un seguimiento puntual pues llegó el cambio de administración. Por lo que en realidad docentes siguieron en espera.

Tampoco se compartió con la comunidad que para que las y los docentes pudieran recibir su pago fueron extorsionados por múltiples funcionarios pidiendo pagos por adelantado para que las gestiones se realizaran de manera oportuna. Nada se habla de docentes que perdieron la vida, esperando recibir una respuesta, ahora son sus beneficiarios quienes exigen la justicia prometida.

Hoy las y los docentes continúan en espera de ser escuchados, su historia no se conoce y es necesario se esclarezca ¿dónde quedó ese dinero? Porque si bien desapareció en la administración de Javier Duarte, en la de Miguel Ángel Yunes también hubo pagos a cuentagotas, durante la de Cuitláhuac García Jiménez se anunció la cobertura de la deuda de más de mil millones, pero nuevamente nadie sabe responder dónde quedó ese recurso, pues los beneficiarios fueron mucho menos que los anunciados.

Ahora tenemos una nueva gestión, la de Rocío Nahle y una vez más docentes piden apoyo a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Finanzas y vuelven a recibir la misma respuesta, fue un desvío de la gestión anterior, esa gestión que pertenece a un mismo partido y que hasta la fecha sigue sin clarificar ¿dónde están esos millones que corresponden al magisterio no a sus dependencias?

zairosas.22@gmail.com