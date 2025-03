Las campañas municipales, se calientan en el estado de Veracruz

*Sigue la mula, dando...nos comentan que en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP), ubicada en el kilómetro #11 de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, el director de Desarrollo Educativo Lic. Martín Sánchez Rodríguez, sigue solapando a su grupo de élite (staff). Resulta que la jefa de departamento, Zue Korin Ayala, permite que su esposo e hijo menor, ingresen a las instalaciones de la ANAP como si nada, cuando a los compañeros trabajadores les prohíben el acceso en taxi, comida o de alguna otra situación; igual Elisa Galván Arauz (jefa de departamento), lleva a su hija menor y aprovecha a llevarse comida, que dan en la academia, a su casa para su esposo, en una lonchera que ingresa a diario, pidiéndoles al área de cocina que le pongan más, más y más comida. Los trabajadores ya están hasta la M......, de tanta injusticia, además ella se sigue promocionando para los mejores puestos. El nepotismo está al orden de día. ¡Así las cosas en la ANAP! Continuará.

*Sale humo blanco en Agua Dulce. El ex director del registro civil va para la presidencia municipal por Morena. Ángel Delgado Ramírez es hijo el exalcalde, Raúl Delgado Montalvo.

Las elecciones de los 212 municipios del estado de Veracruz, que se llevarán a cabo este 1 de junio del presente año cada día se ponen más candentes, ya que los 6 partidos políticos (PAN, VERDE, PRI, PT, MORENA y MC) que competirán, están hechos bolas para elegir a sus candidatos, ya que muchos de ellos se quisieron creer muy demócratas, y abrieron la convocatoria para elegirlos y ahora no saben cómo resolver el asunto, ya que se les inscribieron más de un personaje para negociar algún puesto (sindicaturas, regiduría o direcciones), por eso a estas alturas no pueden sacar las 212 planillas completas, además muchos partidos están esperando a chapulines que no los acepten en su partido, como candidatos y ellos pueda registrarlos. Así las cosas, en Veracruz con la elección de candidatos a alcaldes.

***En el municipio sureño de Moloacán, Veracruz, la señora Teresa Estrada Martínez, será la abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía. Sin duda alguna Doña Tere es garantía de triunfo, ya que es una persona que tiene años trabajando para su pueblo querido, por lo que son de los ayuntamientos contados que ganará el PRI, en otros lugares la tiene difícil. Doña Tere, junto con su esposo, Omar Ricárdez Chong, son una fórmula ganadora, la gente les reconoce que cuando están en algún puesto de elección, no se olvidan de su gente. ¡Enhorabuena para la familia Ricárdez Estrada!

***Quienes ahí la llevan y cada día crecen más, es la fórmula ganadora de Raúl Zarrabal y Pablo Caballero, quienes siguen caminado cada rincón de Boca del Río, Veracruz, para poder ganar la presidencia municipal. La verdad es que la gente no esperaba el crecimiento de esta fórmula Zarrabal/Caballero, en tan poco tiempo, a través de Movimiento Ciudadano; en las últimas encuestas realizadas están en la pelea con más de 10 puntos arriba, y eso que todavía no inicia la campaña formal, por lo que vemos la fórmula Zarrabal/Caballero tiene mucho que crecer ya que no descansa ni un solo día, y eso que faltan dos meses y medio para lograr el anhelado triunfo.

***Quien también va en caballo de hacienda, es Paco Meraz, candidato a la presidencia municipal de Tempoal, un hombre muy trabajador y bien querido por el pueblo, ya que tiene tiempo que viene apoyando, con la Asociación Civil "Esperanza para Todos", a las familias vulnerables en extrema pobreza, discapacitados de todas las edades, personas en situación de calle, promoción a la salud, educación y cultura, personas afectadas por desastres naturales, protección de animales y cuidado del medio ambiente; también apoya con traslado en ambulancia privada, donación de ropa para mujeres, niños y niñas, campañas de lentes a precios muy económicos. Estas son unas de las tantas actividades que realiza, Paco Meraz, por la gente que lo necesita. Imagínense si ahorita que no es autoridad apoya incasablemente a la gente, si llega a ser el alcalde cuánto beneficio tendrá el pueblo de Tempoal, ya que Paco Meraz no descansa en apoyar a sus paisanos. ¡Enhorabuena!

***La única veracruzana que compite como candidata a Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, con base en el acuerdo INE/CG208/2025, listado definitivo de las personas candidatas para la elección, y a quien se le asignó el número #18, con el que aparecerá en la boleta electoral y el color distintivo Turquesa, es la Dra. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, licenciada en Derecho y Maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac-Veracruz, en colaboración con la University of Southern y la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es Doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, y Doctora en Anticorrupción y Sistema de Justicia por la Centro de Estudio de Posgrado. Cuenta con más de 20 años de trayectoria como servidora pública, colaborando en los tres niveles de gobierno. Ha participado activamente en la promoción y fortalecimiento de la cultura jurídica a través de su trabajo académico, colaborando en foros, seminarios, congresos y diplomados donde ha compartido su conocimiento y experiencia en ciber justicia, derechos humanos, anticorrupción, género y juicio de amparo. Es autora de múltiples obras, entre las que destacan: "El municipio Veracruzano: teoría, historia y marco jurídico"; Coautora de los libros "E-gobierno: la inteligencia artificial y el Estado Mexicano", y "Usos de dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana", así como de su obra mas recientes "La corrupción en el Poder de la Federación (2000-2021)". Mantiene una solida trayectoria en el ámbito académico y de investigación. Actualmente, es investigadora honoraria del Colegio de Veracruz, catedrática universitaria en diversas instituciones de educación superior, y actualmente se desempeña como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz en la Tercera Sala, especializada en Materia Penal. Además funge como Directora de la Escuela Judicial del Estado de Veracruz. A lo largo de su carrera, se ha distinguido por su compromiso con la impartición de justicia, el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos, la transparencia y el combate a la corrupción.

