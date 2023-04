Los dos ladrones

Columna: Sedas

¿Cómo está usted?

Hace dos mil años, en las afueras de Jerusalem, tres hombres fueron crucificados: Lucas 23:32-33.

Ese método de ejecución era usado por los romanos para castigar a los ladrones, asesinos, violadores y traidores al César.

Uno de ellos era sumamente Especial: No había cometido ni un solo delito ni con el pensamiento. Sería ejecutado para pagar las culpas de otros pues el fué, repito, absolutamente inocente.

Su Nombre: Jesús de Nazareth

El Es El Verdadero Mesías o Cristo enviado por Dios para derramar Su Sangre Inmaculada y borrar así todas nuestras rebeliones y, como dijo El Apóstol Pedro: "El Justo murió por los injustos para llevarnos a Dios" (I de Pedro 3:18).

El Es realmente El Unico y Sagrado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29).

Los otros dos eran malhechores, ladrones, seguramente mentirosos, adúlteros, alcohólicos y otras maldades pero el cargo legal era el robo.

Los tres estaban sufriendo atrozmente y sabían que les esperaba una larga, larga agonía que podía durar horas.

Estos ladrones sabían que Quien Moría en medio de ellos era Justo, Inocente y que no tenía culpa alguna aunque el cargo contra El fue que se proclamó como El Verdadero Rey pero no en oposición contra el César ya que dijo que "Su Reino no era de éste mundo": Juan 18:36.

Ahora permítame compartirle algo que es mi centro por hoy: Ambos ladrones eran malvados y de piadosos no tenían nada. Como judíos conocían que Dios los condenaría por sus maldades pero eso no les importó sino que ambos, aún en ésa condición tan extrema, se burlaban de Jesús y lo injuriaban (Mateo 27:44).

Sin embargo, al acercarse la hora del final, uno de ellos se arrepintió ante el horror de la muerte y contra todo razonamiento lógico hizo algo que pareciera delirio de locos: ¡Se dirigió al Señor Quien también agonizaba y le dijo más con su corazón que con sus labios así: "¡Acuérdate de mí cuando vengas a Tu Reino" y El Cordero Sagrado le contestó fuera de toda duda así: "De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en El Paraíso" (Lucas 23:39-43).

¡¡¡ALELUYA POR MILES!!!

¡Ese judío malhechor agonizante creyó que Este hombre que fallecía no era un delincuente sino que lo reconoció como El Verdadero Mesías! ¡Por eso es que se encomendó a El y no al centurión ni a María que estaban al pie de las cruces!

Como judío sabía que El Mesías Vendrá a establecer El Reino Milenial así que hizo su petición para un futuro que a 2023 años de distancia no ha llegado, pero El Señor le dijo con toda Autoridad y Verdad así: "¡Hoy estará conmigo en El Paraíso!"

¿Alcanza a comprender la trascendencia de esto? ¡Este hombre estaba en la lista de satanás como perdido rumbo al infierno pero de sus garras Jesús se lo arrebató para darle Vida Eterna en El Hogar Celestial!

¿Sabe por qué? Por dos razones fundamentales: Aunque era un vil pecador se arrepintió y por que lo hizo EN VIDA, pues un segundo después de morir hubiera sido demasiado tarde!

Minutos después los tres murieron pero el destino eterno ya estaba sellado para los dos ladrones: Uno a Vida Eterna y el otro a condenación perpetua.

Hoy sucede lo mismo, mi amable lector: la Humanidad ya casi alcanza los 8 mil millones pero podríamos dividirla en dos grupos: Los que se burlan de Jesús, lo ridiculizan, injurian blasfeman contra El y lo rechazan como el primer ladrón, y una minoría absoluta que en la vida o al estar en agonía nos arrepentimos y le recibimos en nuestros corazones como Salvador.

Fácilmente puede comprobarlo en las revistas, películas, carnavales, etc.

Aquí tengo que despedirme por hoy pero déjeme hacerle una pregunta muy seria y urgente y su respuesta, se lo digo con La Biblia en la mano, tendrá consecuencias eternas: ¿Usted a quien se parece? ¿Al ladrón que murió burlándose del Señor a al que reflexionó, se arrepintió y se encomendó a El?

Es mi oración y esperanza que usted imite al ladrón arrepentido y obtenga hoy mismo El Perdón y La Salvación Eterna.

Sólo que lo urjo: ¡Hágalo hoy mismo pues mañana podría ser demasiado tarde para usted!

El Señor JESUCRISTO dijo así: "¡YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA: EL QUE CREA EN MI AUNQUE ESTE MUERTO VIVIRA!" (Juan 11:25)

¡Que Dios lo bendiga mucho!

