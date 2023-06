LOS CONSUEGROS

Columna: Raymundo Jiménez

En el dramático caso de la la jueza Angélica Sánchez Hernández –acusada de presunta corrupción por acatar un amparo de la justicia federal y dictar acto de no vinculación a proceso a Itiel Palacios García, un empresario guanajuatense que el gobierno de Cuitláhuac García insiste en identificar, sin pruebas fehacientes, como "El Compa Playa", un presunto líder del CJNG en los límites de Veracruz y Oaxaca al que le imputan el homicidio del diputado priista Juan Carlos Molina Palacios, ejecutado en noviembre de 2019 en su rancho del municipio de Medellín de Bravo–, hay un dato que aún no había trascendido y que obviamente ha dado pie a todo tipo de elucubraciones por las disputas políticas y de poder al interior del grupo gobernante.

Y es que abogados cercanos a la jueza Sánchez Hernández nos han revelado acerca del parentesco político que existe entre la impartidora de justicia y el poderoso subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, líder de la organización "Unidos Todos" y primo, además, del gobernador García Jiménez.

Ingrid Berenice Gómez Sánchez, la hija de la jueza que para denunciar los abusos policiacos contra su madre fue inclusive hasta la Ciudad de México para solicitarle su apoyo al senador Ricardo Monreal –no bien visto por el gobierno morenista de Veracruz–, es esposa de Eleazar Guerrero Barrera, hijo del subsecretario de la Sefiplan, el cual se desempeña como Director General de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos elementos están implicados en la arbitraria detención y fabricación de delitos en contra de su suegra Sánchez Hernández.

Los litigantes evidentemente se preguntan que cómo es posible que entonces se haya actuado con tanta saña en contra de la jueza, a la que ante la falta de elementos para encarcelarla por corrupción le inventaron otros delitos.

"No tenían orden de aprehensión, la treta era hacerme una detención en flagrancia, para eso usaron a Seguridad Pública, que se me atravesaron con sus patrullas, me bajaron a jalones de mi vehículo, no tenía ni dos minutos de haber salido de mi casa", declaró al diario Reforma.

La jueza relató que ya en el cuartel de San José fue llevada a una especie de patio donde, tomando su mano, la obligaron a disparar una pistola en dos ocasiones.

"(Más tarde) me volvieron a sacar, ya con una mesa y sobre ella mi bolsa de mano, y sacaron unos sobrecitos de droga y una pistola, la misma pistola que me habían hecho disparar estaba ahí en la mesa", recordó.

"Estoy con mucho temor, estoy enfrentando fuerzas muy poderosas, temo por mi vida y por la de mis hijos", afirmó Angélica Sánchez.

¿Por qué tanta saña contra la consuegra del subsecretario Guerrero Pérez, cuando hay otras denuncias en la Fiscalía Anticorrupción y en el Consejo de la Judicatura del TSJE, como por ejemplo el caso de una jueza que llevaba el proceso penal número 97/2023 por fraude y fraude procesal por la disputa de una herencia de 30 millones de pesos? Pronto daremos detalles de este caso.

