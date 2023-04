Los amargos frutos

Abril 01, 2023, 07:09 a.m.

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Abril 01, 2023, 07:09 a.m.

La tragedia de Ciudad Juárez donde lamentablemente murieron quemados varios migrantes, resulta un hecho reprobable.

Como muchos acontecimientos tristes que surgen en la vida, este caso tiene varias aristas que quisiera compartirles.

Se culpa a México por el fatal desenlace.

Se culpa también a los Estados Unidos porque no desea recibir en su territorio a más migrantes que pretenden ingresar a esa nación de manera desordenada y sin visa previa, ni empleo seguro, ni un lugar decoroso donde vivir.

Pero muy poco se menciona la enorme responsabilidad que tienen las naciones cuyos gobernantes tiránicos mantienen a sus pueblos sojuzgados, porque suprimieron las libertades y generaron tremendo caos económico y social al imponerles una política socialista anacrónica y fracasada, que presuntamente promueve la igualdad y lo único que consigue es hundir en la miseria a las clases medias, haciendo que todos los ciudadanos terminen en la pobreza y sean dependientes de las dádivas del estado, es decir del gobierno.

No por nada, pero buena parte de los migrantes son cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Esas naciones no son democracias, sino verdaderas dictaduras. Hay que empezarle a llamar a las cosas por su nombre.

Si los gobiernos mexicanos continúan empleando una política errática y demagógica respecto a la migración y dejan entrar libremente por nuestro territorio a quienes pretenden ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, no solo les generamos un enorme problema a nuestros principales vecinos y socios comerciales, sino que al final nos quedamos en México con ese problema, porque al no poder entrar allá los migrantes, se nos quedarán aquí y no pocas veces, ante la falta de empleo y oportunidades, terminarán delinquiendo, aumentando la violencia y el caos social.

Hasta ahora no he oído en los medios ninguna voz que les reclame a los gobernantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela su irresponsabilidad por no crear las condiciones que requieren sus gobernados para tener un mejor nivel de vida en sus propias naciones.

Tal vez el gobierno de México no les reclama, porque adolece de los mismos defectos.

Dedicados de tiempo completo a la política-grillesca muchas de nuestras autoridades están más preocupadas en ganar a como dé lugar las próximas elecciones, en lugar de ponerse a trabajar para atraer más inversión y generar más fuentes de empleo que tanto necesitamos, para que así nuestros compatriotas no tengan que irse de mojados al otro lado de la frontera, ante la falta de oportunidades que aquí padecemos.

Como el hilo se revienta siempre por lo más delgado y además hay que mostrarle a la opinión pública que aquí se imparte justicia, les echarán la culpa de la muerte de los migrantes a los guardias que los cuidaban. Ya alguien dijo por ahí que no aplicaron los protocolos.

¿Pero cuáles protocolos?

¿Quién o quiénes de los cuidadores o vigilantes los conocían?

¿Qué entrenamiento les dieron antes de contratarlos?

Es más: Ni siquiera un extintor había a la mano en un recinto atestado de personas.

Ahora los pobres guardias de salario mínimo recibirán todo el peso de la Ley, para intentar demostrar que en México si existe la justicia.

Por cierto, varios guardias pertenecen a una empresa de seguridad privada, que al parecer es manejada por el cónsul de Nicaragua.

De ser esto cierto, pregunto: ¿No que ya está prohibido el outsourcing en México?

Mientras sigamos improvisando y no tengamos el valor de controlar nuestra frontera sur para cerrarla a la inmigración descontrolada, que además con frecuencia llega bastante exigente, agresiva y violenta, seguiremos cosechando los amargos frutos de la demagogia y de las ocurrencias. ¿No les parece a Ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana.

