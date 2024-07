Lo que empieza mal

Desde que inició su construcción, en la Torre Pediátrica parece que se puso la primera piedra de lo que sería un monumento a la corrupción. Tuvieron que pasar ocho años para que se terminara la obra y después de siete años más sigue funcionando a medias.

Por orden cronológico, el primero en la lista fue el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, quien arrancó el proyecto y no pudo terminarlo en dos años como prometió. Heredó la obra a Javier Duarte de Ochoa -quien purga sentencia en el reclusorio Norte de la CDMX- y este solo gastó más de 400 millones de pesos que no se justificaron porque no lo terminó.

Con el exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, la obra se terminó, pero fue el inicio de una serie de quejas por las deficiencias en el servicio. Se inyectaron más de mil 300 millones de pesos y hasta el momento, el hospital pediátrico no puede ser funcional.

En los cinco años y medio de Cuitláhuac García Jiménez, las quejas por las deficiencias en la Torre Pediátrica siguieron, dice el mandatario morenista que porque la obra estuvo mal desde su origen, el problema es que nadie ha pagado por eso, más que los usuarios. Heredará la gobernadora electa, Rocío Nahle, una bomba de tiempo, y es probable que todavía no lo sepa.

¿A quién secuestraron en Plaza Las Palmas?

El asesinato de una policía estatal durante una balacera en Plaza Las Palmas, fue relacionado en las primeras investigaciones con la privación de la libertad de una persona. La agente de Seguridad Pública caída en cumplimiento de su deber, se apersonó en el estacionamiento del centro comercial junto con su compañera porque un cliente se percató que hombres armados golpeaban a una persona, mientras la arrastraban a un vehículo particular.

Hasta ahora la Fiscalía General del Estado ha mantenido reservas en la identidad de la persona levantada ese día de Plaza Las Palmas, pero empleados de la clínica del IMSS de Cuauhtémoc, que está a unos 100 metros, afirman que la víctima fue un líder de trabajadores.

No solo eso, afirman que el secuestro se presenta en medio de la elección que se lleva a cabo en el sindicato, para designar al próximo delegado de la región Veracruz Norte del IMSS. Con la muerte de una oficial de por medio, se espera que el caso avance y que se agoten todos los indicios que puedan conseguirse en el caso.

Se acaba el tiempo de la fiscal

La persecución que mantiene la Fiscalía General del Estado en contra de los hermanos panistas Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez es contrarreloj, pues si no consigue que se presenten ante un juez antes de que tomen protesta como Senador y como diputado local, al momento de asumir el cargo será más complicado.

Hasta ahora, Miguel Ángel consiguió el amparo de la justicia federal para librarla, Fernando seguiría la misma ruta.

Lo que se dice es que todavía están abiertas tres investigaciones más en contra de los hermanos, es decir, enfrentarán cinco denuncias, y si ninguna prospera, será un ridículo que alguien tendrá que pagar en lo mediático dentro de la fiscalía.