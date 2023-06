´Las locuras de Ana Guevara´

Junio 30, 2023, 07:15 a.m.

Ana Guevara ha estado en boca de todos, no para bien, sino para mal, dando declaraciones ofensivas contra atletas que están en desacuerdo con su gestión o la manera de dirigir el deporte del país.

Como funcionaria que es, se le olvidaron las formas de ser políticamente correcta, a la usanza de la inquisición.

Con atención escuché una de sus entrevistas y pareciera que tiene la verdad absoluta, que no hay lugar a opiniones encontradas y que no hay ni habrá soluciones a los problemas de los deportistas o entrenadores, si no es bajo el rígido esquema de la normatividad.

Echó en cara los recursos que durante su gestión han entregado a diferentes disciplinas como si fuera dinero de ella y no de los mexicanos que pagamos con nuestros impuestos.

Lo cierto de todo es que no se le ve ni por asomo una gota de sensibilidad que suelen tener los atletas de alto rendimiento que ella fue.

Así, repitió una y mil veces que fue atleta, pero que ahora ya no lo es, que su función es la de hacer cumplir con la normatividad para que los dineros que tanto cuida, no se fuguen de las arcas de la CONADE.

Está visto que no siempre o ya veo que casi nunca, la mejor atleta de un país tiene que ser la mejor dirigente. Para muestra un botón en Veracruz con la innombrable tabasqueña Ángeles Ortiz, cuya cuenta pública del bienio que le tocó dirigir, está siendo cuestionada por el Orfis.

Que ruegue Ana que la próxima administración sean aliados, porque de lo contrario seguramente buscarán y algo encontrarán, hablando de los manejos de los recursos.

Una raya más al Tigre

Otra de las incongruencias que escuché de la flamante directora de deporte es que los Juegos Centroamericanos y del Caribe son un relleno, renegando de un esquema deportivo que necesariamente hay que pasar para los Juegos Olímpicos.

Es como lamentar el por qué México en el futbol para un Campeonato del Mundo tiene que eliminarse con los países de Centroamérica, pues aquí tocó y hay que enfrentarlo.

Y una más, que posiblemente fue lo más congruente que dijo, que México no está listo para organizar unos Juegos Olímpicos, ni siquiera unos Centroamericanos, aunque este último evento apenas en el 2014 se llevó a cabo, con dificultades de organización, pero entregando buenas cuentas.

No vamos tan lejos, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011 el país se lució y el legado de infraestructura fue el mejor, no aquí en Veracruz donde sí se falló en ese sentido, porque debieron quedar más instalaciones y solo unas cuantas que muchas están en deterioro a causa de que el gobierno hablando del gobernador no le importa el deporte y ya ni se diga al interior del instituto, cuya gestión ha sido cuestionada.

Y sí, relacionado con la viabilidad de organizar unos Juegos Olímpicos en México es posible que en este momento no se den las condiciones, por una razón fundamental, por el simple hecho que el deporte no es prioridad en esta administración

El crecimiento del pádel

Después de las adecuaciones del tenis hechas por el ingeniero mexicano Enrique Corcuera, la promoción y difusión del pádel ha crecido a pasos agigantados.

Esta disciplina tiene una gran base de practicantes tanto en España como en Argentina y ya ni se diga en México, donde el crecimiento ha sido importante.

Ya decíamos que la particularidad de este deporte es que se juega con paredes que rodean la cancha y que pueden ser utilizadas, en superficie de pasto natural o artificial únicamente.

La raqueta utilizada en uno y otro deporte son distintas, en el tenis se utiliza un encordado rígido y en el del pádel el núcleo es de goma.

El sistema de puntuación es el mismo del tenis y se trata de que la pelota no regrese para obtener puntos y solo podrá botar una sola vez en tu cancha y es a ganar dos de tres sets.

La gran particularidad del pádel es que se juega en parejas y en el tenis es solo una modalidad más, ya que aunque hay dobles la estelar es el singles.

En la siguiente columna veremos algunos otros detalles que han hecho crecer este deporte, que incluso en Veracruz ha tomado un gran protagonismo, en gran medida por dirigentes del tenis que cumplieron una gestión como la del 'Porfiriato' y que ahora, por vergüenza, ni siquiera el deporte del que tanto se sirvió, ahora lo practica.

