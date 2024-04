Turismo político de Morena... ¡en tierra panista!

Abril 02, 2024, 07:24 a.m.

Por: El Cábula Fecha: Abril 02, 2024, 07:24 a.m.

¡Qué tal, paisano! ¿Se dieron cuenta de la movida que hubo este fin de semana en la política en las redes sociales? ¡Parecía que todos los funcionarios del gobierno estatal y de los municipios donde manda Morena se volvieron influencers de la noche a la mañana!

Desde selfies hasta tik toks con musiquita de fondo, todo para presumir que estaban echando porras a la candidata de "Sigamos Haciendo Historia" para la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García.

Les cayó como anillo al dedo porque el tremendo puente, casi como el que tiraron en Baltimore hace una semana, esto gracias a la Semana Santa, así que pudieron estar con "La Jefa" o "La Güera", como le dicen por estos lares, desde muchas horas antes sin necesidad de infringir la ley, pues aunque no son días legalmente oficiales de descanso, en la mayoría de las estancias gubernamentales y alguna que otra empresa privada se tomaron sus cinco días de descanso.

¡Ah, pero hay unos que hasta ayer lunes se echaron, pa' no llegar cansados del descanso, claro!

El puerto jarocho y Boca, estuvieron a reventar.

Y qué me dicen de la ocupación hotelera en el Puerto de Veracruz y Boca del Río, donde manda el imperio panista desde hace algunos años. ¡Se llenaron los hoteles gracias al turismo político de los morenistas!, que también le dieron su ayudadita al sector restaurantero, esquitero, cervecero y al de los helados de "¡pásale güero, güera!

Como habrá estado la cosa que ¡Vaya! hasta hubo déficit de picaditas con salsa ranchera y gorditas con huevo en La Huaca.

Pero no todos la pasaron igual, ¿eh? Algunos se aventaron de turismo político el domingo y de volada regresaron el mismo día, o bien tempranito el lunes, porque andar en carreteras de Veracruz en plena noche es cómo jugar rascar ...al tigre, tú me entiendes Pachi. ¡Hasta parece que estás en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, como diría Don José Alfredo!

Un turismo político que por cierto ya les está pegando en el bolsillo a aquellos morenistas que no están dentro de la nómina municipal estatal o federal, ya que tienen que estar financiando autobuses y comida para llevar a las huestes correligionarias a hacer presencia con la candidata a la gubernatura con lana de su carterita.

¡Jefe y la verdad va estar cabrón porque esto apenas empieza, imagínese cuando desde Coatzacoalcos nos toque ir hasta Pánuco o viceversa!, andan soltando en las redes sociales con el falso perfil.

Diferente situación viven aquellos que están dentro del presupuesto porque le pegan "una mordidita" al cajón de dinero público y no le ponen de su bolsa y quedan bien parados, claro están presumiendo primero la foto individual, luego la foto grupal que dé testimonio de que estuvieron ahí y si es posible agarrar un poquito más de lana para imprimirla y mandarla a quien se tenga que mandar para que quede como testigo de que son fieles a la causa, ¡Viva Veracruz, compadres! y aguanten vara que apenas ¡viene lo mejor! dijera... ah no ¿verdad?

