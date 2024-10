Claudia Tello al ataque con los Yunes... ¿Pero y el aviador de Felipe Sosa Mora?

¡Ay, Veracruz! El circo político no deja de sorprendernos, y esta vez tenemos en el centro del escenario a Claudia Tello Espinosa, futura secretaria de Educación de Veracruz y, al parecer, nuestra versión tropicalizada de "Juana de Arco" en la política.

¿Por qué? Porque ahí la ven, lanzando flechas venenosas a diestra y siniestra, no contra los ingleses, sino contra los Yunes de Soledad de Doblado. Porque claro, dicen, en la Cuarta Transformación, traidores y oportunistas no son bienvenidos. Y Claudia no lo puede tolerar, ni tantito.

La Tello, hasta ahora senadora de Morena, ya va dejando claro desde la Cámara Alta que no se anda con medias tintas.

Con voz firme y gesto de indignación, señaló a aquellos que "escupieron al pueblo" y ahora andan con la camiseta de la 4T, refiriéndose (¿a quién más?) a Miguel Ángel Yunes Márquez, quien no solo saltó de barco en el PAN, sino que hasta se atreve a jugar a ser amigo de Morena.

En un tono que podríamos calificar de sarcástico, aunque muy digno de telenovela, la senadora dejó claro que no todos pueden entrar al club exclusivo de la transformación. ¡El derecho de admisión, señores, está reservado!

Y sí, estamos hablando de Yunes Márquez, quien tras haber traicionado a su propio partido, ahora busca refugio en los brazos de Morena, solapados por figuras como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. ¿Y qué dice Tello sobre esto? Pues que no, que por más que cambien de bando, los traidores no tienen cabida en la transformación.

En otras palabras, la senadora no se traga el cuento de "ya soy de Morena". Y es que, en Veracruz, los Yunes siempre han tenido un papel protagónico, pero en esta nueva telenovela de la 4T, parece que a algunos personajes los quieren fuera del reparto.

UN POCO DE EDUCACIÓN, ¿O NO?

Pero no solo de traiciones vive la política. Tello Espinosa también está preparando maletas para tomar las riendas de la Secretaría de Educación de Veracruz, donde promete poner orden, empezando por limpiar la casa. Nada de aviadores, dice ella, y hasta ya tiene su lista de pendientes: becas para estudiantes desde preescolar, erradicar el analfabetismo y garantizar plazas docentes mediante una evaluación justa. ¡Que no se diga que la Tello no trae el manual de la 4T bien aprendido!

Aunque, claro, para limpiar de aviadores la SEV primero tendrá que revisar su propio equipo.

¡Ay nanita! Así que el buen Felipe Sosa Mora, ese que se vendió como el "gran operador político" en Boca del Río, anda más perseguido que marrano en fiesta de pueblo.

Resulta que al compa lo alcanzaron sus propias travesuras, y no cualquier travesura, sino de esas que la 4T presuntamente no perdona. Y es que Sosa, quien se había acomodado bien con su jefa, la senadora electa Claudia Tello Espinosa, trae más cola que una iguana en plena huida.

Este Sosa, para que te enteres, fue "aviador" de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero de esos que ni se asoman por la oficina y cobran como si trabajaran. Y ahora, a este muchacho lo traen de bajada en un proceso interno para que devuelva la lanita que se embolsó como empleado fantasma en la Escuela de Bachilleres "Ilustre Instituto Veracruzano". ¡Nunca se presentó, pero el cheque, eso sí, lo recibía puntualmente!

Pa' colmo, líderes del SETSE y de la Sección 56 del SNTE ya se cansaron de sus movidas y lo denunciaron, llevando pruebas y todo el numerito directo al gobernador Cuitláhuac García. Y es que este ex priista, ahora "neomorenista", no solo no trabajaba, sino que también mantenía su propia lista de aviadores en la nómina, como si fuera agencia de viajes. ¡Ah, y no me olvides que además se paseaba con una tarjeta de combustible del gobierno como si fuera de su bolsillo!

Y por si fuera poco, antes de dejar la Subdirección de Administración del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV) en abril de 2024, el muchacho se llevó casi 180 mil pesos, dejando constancia en un acta.

Eso sí, muy mañoso, ofreciendo "paguitos" pa' devolver lo que se llevó. ¡Vaya ingenio del Sosa! Pero ahora las cuentas se las van a pedir con intereses, porque en la 4T no perdonan a los que le escupen al pueblo, o bueno... a los que se les pasa la mano en el pilón.

EL RETO PARA CLAUDIA TELLO: ¿SE AVECINA UNA TORMENTA?

Mientras Tello se prepara para ocupar su nuevo cargo, en el horizonte se asoman nubarrones. Dicen que su llegada a la SEV no será precisamente un paseo por el campo, sobre todo con los escándalos de corrupción que siempre han rondado a la secretaría.

La futura secretaria en Veracruz tendrá que demostrar que es más que una porrista de la 4T, y que puede lidiar con los problemas internos de una de las áreas más complejas del gobierno estatal y poner a uno que otro "aviador amigo", en su lugar. ¡Veremos paisanos!