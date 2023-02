La Coalición en Veracruz, lucha sin cuartel para designar al Candidato a la Gubernatura 2024

Febrero 27, 2023, 07:15 a.m.

Por: Luis Humberto Tejeda Taibo Fecha: Febrero 27, 2023, 07:15 a.m.

El PAN, el PRI y el PRD, conformaron un convenio de coalición para disputar juntos las próximas elecciones, teniendo como objetivo arrebatarle el poder a Morena a nivel nacional y en varios estados, uno de ellos Veracruz este 2024.

Lo que falta precisar es quien será designado candidato a Gobernador por la coalición, los que saben dicen que el PAN por obtener la mayor cantidad de votación en las elecciones pasadas será quien elija al mismo y está elección pasa por el panista con el mayor cargo político al momento, el Senador Julen Rementeria del Puerto, además acérrimo critico de la 4t a nivel nacional y estatal.

Sin embargo, dentro de la lucha por el poder dentro del mismo Panismo que va del escenario estatal al nacional, entre los grupos acá en Veracruz, se mueven fichas de manera desesperada en el tablero azul, para que esta designación sea hecha por género, es decir se nombre a una dama y si tal cosa como al momento no ha sucedido no se diera, pues para ripley, esa designación se le otorgará a un priista.

Se imagina usted amable lector, que la Oposición en Veracruz, fuera encabezada por un priista, pues sería inverosímil, tanto que se ha dicho, visto y hablado de la administración del Doctor Javier Duarte de Ochoa ex gobernador, para que ahora un grupo dentro del Pan vea como plan B, apoyar a un priista para la candidatura al 2024.

Pues de ese tamaño es la pugna dentro del PAN, para que un grupo le tape la posibilidad de acceder a la candidatura a otro, claro está al final la palabra la tendrá el Comité Nacional del PAN, el Consejo Nacional y la Comisión Permanente, del mismo, evidentemente las predicciones y las encuestas al momento no sitúan al PAN en su mejor momento en este estado, pero si a eso le agrega usted que la designación emane no de las realidades de quien está mejor posicionado en el ánimo colectivo ciudadano, si no de una mucha por el poder interno del Panismo pues la derrota la podríamos ir anunciando desde ahorita.

Es cuánto .....!!!

