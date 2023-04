La burbuja en el mercado automotriz está por reventar

El 2022 pasará a la historia como el año en el que el mercado automotriz se distorsionó y los autos usados subieron su valor, en muchas ocasiones por encima de uno nuevo.

Durante los últimos 24 meses, el precio de los autos usados ha tenido un comportamiento atípico, hasta el punto que comprar uno de segunda mano era más caro que acceder a uno nuevo.

Varios factores han impactado en el sector, incluyendo la entrega inmediata vs los largos tiempos de entrega de los autos nuevos, que en muchos casos alcanzaba listas de espera de algunas marcas y modelos de hasta 12 meses.

Lo cierto es que muchos potenciales compradores ha decidido mantener su auto usado, porque los precios son una auténtica locura, tanto de los modelos nuevos como de los usados.

Hoy sabemos las razones que han hecho que el mercado se altere:

· Pandemia del Coronavirus

· Crisis de microchips

· Aumento del precio de materias primas

· Guerra en Ucrania

· Afectación en cadenas de suministro

Adicional a los altos precios, hay que añadir el costo del financiamiento, disparado por el aumento en las tasas de interés, este factor está generando una burbuja similar a la que ocurrió en el sector inmobiliario en 2008, cuando casas que se vendieron a un precio financiado, terminaron valiendo menos de la mitad, provocando un colapso en el mercado con graves afectaciones entre los compradores e inversionistas.

Todos estos factores y riesgos han impactado en el ánimo de los consumidores y muchos han optado por adquirir un auto usado, pero la situación no es mejor, ya que la demanda más fuerte de la habitual ha provocado que los precios de los coches usados también estén por las nubes y, sobre todo, que no haya suficiente stock, es decir, hay una sobre demanda que la oferta (producción) no alcanza a cubrir

Tan inestable y contradictorio se ha vuelto el mercado que hay quien ha vendido su auto recién comprado por más de lo que le costó nuevo, aprovechando la ley de oferta y demanda.

La burbuja está por reventar, el propio mercado se auto regulará, los precios están cayendo y aunque los vendedores aún no están dispuestos a aceptar ese hecho, ahora que se acabaron los tiempos de espera, la producción de microchips se regularizó y las cadenas de suministro se han reactivado, el mercado tendrá -en consecuencia- que normalizarse, no sin antes pasarle factura a quienes se aprovecharon de las condiciones atípicas y excepcionales del mercado.

