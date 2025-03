La apuesta de la oposición en Veracruz, violencia política contra las mujeres

Nadie absolutamente, nadie debe olvidar que los ataques a la hoy gobernadora Rocío Nahle, la misoginia y la violencia de género, en campaña siguen impunes.

A causa de tal impunidad y en virtud de que los antiguos victimarios hoy quieren disfrazarse de Morenos, la oposición ha retomado confianza en utilizar tales estrategias políticas, para competir y combatir a las mujeres que tienen liderazgos en el Movimiento de Regeneración Nacional en nuestro estado.

El cénit de tal cosa, acaba de darse en el congreso de nuestro estado, en dónde con enorme estupor vimos como un simple acto de reivindicación llevado a cabo por la Diputada Carola Viveros al levantar el puño en señal de lucha por los derechos de las damas, fue vituperado, censurado, criticado y demonizado, por los diputados neoliberales.

Pero no se detiene ahí la cosa, la campaña de difamaciones insultos, mentiras y falacias que sufren diario las Diputadas Rosa María Hernández Espejo en Veracruz, Bertha Ahued en Boca del Río, o la Lic Daniela Griego en Xalapa, son alarmantes y causan preocupación, algo sin duda les ve la oposición, parece que les temen.

Mientras no haya justicia para la gobernadora, habrá un precedente que servirá de aliciente a la oposición neoliberal, para continuar con esta baja y burda estrategia política.

Afortunadamente el pueblo está siendo testigo de esto, el famoso mantra de es tiempo de mujeres, no debe ser solo una frase, sino que debe ser reforzado con leyes y medidas judiciales que persigan y consigan que las féminas, pueden participar en política sin el peligro de sufrir violencia de género o aún algo peor.

Es histórico que primera vez en la historia de nuestra patria tengamos una presidenta en la persona de la Doctora Claudia Sheinbaum y una gobernadora en la de la ingeniera Rocío Nahle, sin embargo, de lejos, aún no se hay justicia y equidad de género, no solo en política, si, no aún más en lo empresarial y más aún en lo social, no hay las mismas oportunidades, tampoco los mismos rangos de sueldos, etc.

En fin, estimadas amigas y amigos, aún hay mucho que hacer en ese rubro.

