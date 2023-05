Jueces denunciados, torre intacta

La denuncia que interpuso el Gobierno del Estado y que fue el propio mandatario, Cuitláhuac García, acompañado de funcionarios estatales y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, lleva un intento desesperado por echar abajo ya no la Torre Centro de manera física, sino exhibir la corrupción e impunidad que alienta el poder judicial en estos casos.

Cansado de varios procesos y escándalos en los que los jueces y magistrados, ya sea estatales y federales, han determinado en contra –según el Gobierno de Veracruz- inclinando la balanza y trasgrediendo la Ley, el gobernador y sus aliados decidieron acusarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República, FGR, particularmente en la Fiscalía Anticorrupción de servidores públicos.

Específicamente y basados en la llamada Torre Centro, ubicada a unas cuadras del Palacio Municipal de Veracruz y a espaldas del histórico y legendario edificio Faro Venustiano Carranza, se presentaron las denuncias respectivas contra los jueces que provocaron la dilación del caso, y han permitido que dicha torre siguiera su construcción y por ende la venta de los departamentos y demás pisos que conforman su estructura a comercios principalmente y un hotel.

Fue el 21 de abril cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su última visita al puerto, y durante la mañanera, le recomendó al gobernador que hiciera la denuncia, pero ya no ante el Consejo Judicatura al que consideró cómplice de los jueces y magistrados, sino ante la instancia investigadora de justicia, como lo es la FGR.

En particular, desde entonces, se anunció que se procedería contra el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna que emitió una sentencia de amparo a favor de los constructores de la Torre Centro en el Centro Histórico de Veracruz.

Y el presidente López Obrador hizo la sugerencia a Cuitláhuac:

"Yo creo está muy bien lo que plantea el gobernador, lo apoyamos, pero que no se presente la denuncia ante el Consejo de la Judicatura porque ahí no hacen nada, que sea ante la Fiscalía Anticorrupción porque es evidente que hay corrupción. ¿Cómo van a permitir que se haga una torre así? Sin permiso"

LEGALMENTE NADA QUE HACER

Lo cierto es que de manera legal el proceso de impugnación o solicitud para que esta obra sea derribada o se le afecte en su construcción como se ha dicho ya es prácticamente imposible.

Porque los amparos fueron fundamentados y tomaron otra vertiente que, legalmente, ya se estaría impedido para proceder en su contra.

A lo que se le apostó en esta denuncia es a fincar responsabilidad por su actuar a los jueces que se vieron involucrados en dicho proceso. Y sobre todo, porque en su momento, sí pudieron haber resuelto en contra.

El fondo no ha sido resuelto, sino solo concedieron amparos que permitieron la continuación de la obra, y lo que impide ahora una determinación de tumbar la torre y afectar a los nuevos dueños, quienes han comprado ya los departamentos y comercios.

Otra arista es la denuncia contra el juez que por ser familiar del presunto dueño, Omar de la Medina, no podía haberlo hecho debido al conflicto de interés.

De esto a que sea derribada la torre ya dista mucho. Y como dijo alguien por ahí, pronto se podrían ver mucho más torres como esas en el Centro de Veracruz.

MUY EN CORTO

LAS FICHOTAS DEL CARNAVAL DE PATI YUNES. Los Reyes del Carnaval 2022 que entonces resultaron ser pareja, y después la fama los llevó a la separación, han sido y han tenido la peor reputación de la que se tenga historia en las fiestas del Carnaval de Veracruz.

Simplemente al Comité Municipal y a las autoridades porteñas se les escapó de las manos, o su elección fue el gran fracaso en estas fiestas que están cerca de una nueva edición con el cambio de fechas, que es el mes de junio, debido a la alteración que provocó la pandemia del Covid-19.

Pues bien, los grandiosos personajes, se han dedicado a desprestigiar a más no poder la corona que les fue conferida.

Este fin de semana, por ejemplo, Brian Villegas, mejor conocido como "Paponas" y Rey del Carnaval de Veracruz 2022, ofreció su cetro en una disputa callejera, en la que fue captado agarrándose a golpes en el bulevar Manuel Ávila Camacho, en Boca del Río.

Un video que circula a través de las redes sociales, se puede observar a Brian Villegas que de un momento a otro, comienza a pelearse con otro hombre sobre la banqueta y cerca de la zona de bares.

'Paponas' logra tirar al sujeto y ya en el suelo, le lanza una patada, mientras las personas a su alrededor observan expectantes, quienes gritan al adversario "dale perro, dale perro, con todo".

Anteriormente, las redes dieron cuenta, en otro video, otra escena del "Paponas" que se lanza a intentar golpear a la todavía su pareja, YeriMua, con quien ya tenía problemas ya maritales y acusaciones de infidelidad.

Por si fuera poco, la Reina del Carnaval no se queda atrás. Ha sido exhibida con videos pornográficos, y se le ha relacionado en constantes confrontaciones de manera virtual con algunos otros actores y personajes incluso del deporte. Usando un vocabulario soez y agresivo.

YeriMua, a quien el ser la soberana del Carnaval le dio más seguidores de los que ya tenía, aprovechó con todo su posición para lograr más fama, ahora habla abiertamente sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

YeriMua ha revelado las razones detrás de sus decisiones de someterse a cirugías estéticas.

"Primero me hice una liposucción y pensé que no me haría más cirugías, pero luego me hice una rinoplastia, otra liposucción, aumento de busto, otra liposucción, eliminación de papada y carillas dentales".

Vaya embajadores del Carnaval de Veracruz, ojalá que el "Pollo" Pérez Fraga y compañía, hayan aprendido la lección.

