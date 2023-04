´Jalen Hurts, el hombre más rico de la NFL´

¡Hola mis queridos amigos y aficionados a la NFL y al RUGBY! ¿cómo me les va?

En un hecho que en lo personal no me gusta, no me agrada, la verdad es que creo que en el mundo hay personas, personajes, seres humanos que merecen más grandes millones de dólares, grandes sueldos, que un jugador de fútbol americano, que un jugador de básquet, que un jugador de fútbol.

Pero en fin los dueños y la propia afición al comprar tantas camisetas, gorras, Jerseys, pagar televisión por cable, pagos por evento etcétera le da a las franquicias la oportunidad de pagar multimillonarias cifras por un solo jugador, insisto, no me agrada, No me gusta, no estoy de acuerdo!! pero al fin y al cabo ni son mis equipos, ni es mi dinero, en breve les dejo lo que ha sucedido con JALEN HURTS el jugador mejor pagado de todos los tiempos, una vez más digo ¡¡no estoy de acuerdo!!

El mariscal de campo de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts, quien llevó al equipo al Supertazón de la temporada pasada, se convirtió ayer en el jugador mejor pagado de la NFL luego de acordar una extensión de contrato por cinco años y 255 millones.

de dólares. Las Águilas amarraron al jugador de 24 años hasta la campaña de 2028 con un acuerdo que, según el sitio web de la liga, tiene 179 millones garantizados. Hurts cobraría 51 millones por temporada. Sólo Deshaun Watson (230 millones) y Kyler Murray (189) habían recibido tanto dinero en un contrato.

Rugby

Seguimos con la invitación abierta para todas las categorías tanto en femenil como en varonil desde los 8 años de edad y hasta los 35 o 40 años, los invitamos a todos a conocer el rugby en Flores del Valle lunes miércoles y viernes de 6 a 8 pm.

NO NECESITAS EXPERIENCIA NO PAGARÁS INSCRIPCIÓN NO PAGARÁS UNIFORMES ÚNETE YA.

TITANES RUGBY CLUB VERACRUZ.

BÚSCANOS EN FACEBOOK E INSTAGRAM

