INTERÉS MEZQUINO ATRÁS DEL HOSPITAL REGIONAL

Abril 25, 2023, 07:03 a.m.

Por: Por los reporteros Fecha: Abril 25, 2023, 07:03 a.m.

Mentiras, calumnias, difamación y golpes bajos al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz son las consecuencias que ha padecido en los últimos días la institución médica más importante de la entidad, que brinda atención no solo a los veracruzanos, también a pacientes de los estados vecinos, sin embargo, esto no es importante para quien ha emprendido esta campaña de desprestigio con tal de imponerse: la líder sindical, Elizabeth Melquiades.

Fuentes internas, quienes fueron testigos, aseguran que desde que se dio un enfrentamiento entre Melquiades y la administradora, una voz misteriosa empezó a circular y mensajes de voz en diversos chats, "denunciando" las supuestas irregularidades.

Seguramente habrá necesidades, como en todos lados, pero esto trascendió mientras el hospital era objeto de una inspección, por lo que, aseguran empleados que no es verdad: las caídas del elevador, que nadie las vio caer; la comida descompuesta en la Torre Pediátrica, cosa que fue falsa, pues la comida pasa por varios filtros y existe un estricto protocolo antes de que llegue a los niños.

Ahí el pleito es por el poder, pues quiere imponer a gente que no cumple con el perfil, como lo ha venido haciendo con gente que no tiene el título o la antigüedad para ocupar los puestos que ostentan, gracias a que ella los impuso. Por lo que no dudamos que sigan "saliendo a la luz" situaciones que finalmente solo demeritan a la institución de salud.

APRESURADA SALIDA DEL GOBERNADOR

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aplicó el "mejor aquí corrió que aquí quedó" al escabullirse de la prensa durante la presentación del Salsa Fest 2023, en el World Trade Center de Boca del Río.

Y es que los reporteros, estaban esperando que Cuitláhuac García respondiera sobre los recientes hechos de inseguridad en la capital del estado de Veracruz, en donde una enfermera del Cecan, que vivía para atender a niños con cáncer, fue asesinada dentro de su domicilio.

Calmó a la prensa prometiendo que cuando terminara la presentación del evento, daría unas declaraciones en una rueda de prensa, dentro del mismo recinto, pero al terminar el evento, huyó del lugar sin decir palabra, y al mismísimo modo de Don Ramón, aplicó la de ´compermisito dijo Monchito´.

DECLARAR DESIERTO EL CARNAVAL, LA SOLUCIÓN

Luego de que la edición del Carnaval 2022 de Veracruz fuera un "éxito" por la participación de muchos candidatos a reyes, este 2023 a escasos tres días de que concluyan las inscripciones para reyes y reinas del Carnaval no existe ninguna candidata oficial para portar la corona.

En entrevista fue cuestionado "El Pollo" Pérez Fraga si esto se podría deber al incremento en el costo de inscripción, hecho que éste descartó pues dijo que ahora solo son 60 mil pesitos cuando antes eran 125 mil de ley.

Pero, ¿si no hay reina qué pasará? Pues resulta que ya lo tienen todo bajo control y aunque ninguna joven se postule, el comité estará decidiendo quién será la joven que "mejor" represente a Veracruz y sea digna de la corona.

Por mientras, "El Pollo" adelantó que no estaría dentro de las opciones mujeres que se dediquen a los medios de comunicación como en otras ocasiones.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas