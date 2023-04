INE: el fin de una era

Abril 04, 2023, 07:09 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Abril 04, 2023, 07:09 a.m.

El restablecimiento del orden y la legalidad en el INE, a partir de la salida de tres personajes que dejaron mal parado al organismo público al desencadenar toda una época de privilegios y opacidades que por lógica afectaron al desarrollo democrático nacional.

Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina, se fueron cada uno con una liquidación de diez millones de pesos, lo que significa una disposición de fondos públicos abusiva y que hasta pueden caer en un delito, por lo que ronda en el aire la denuncia penal en torno de estos tres sedicentes personajes, que llegaron a sentirse los dueños de la democracia de este país, de forma mañosa.

El INE entra a una nueva era, en donde ya se estará observando más imparcialidad en los próximos procesos electorales de ahora en adelante.

Por cierto, el diputado federal veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, su esposa, la diputada Diana Karina Barreras Samaniego y legisladores del grupo parlamentario de Morena asistieron a la toma de protesta de la primera mujer que preside el Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y tres consejeros insaculados el viernes pasado en la Cámara de Diputados.

En el INE se cierra la etapa de Lorenzo y Ciro, quienes dañaron a la democracia.

ya entrando en materia, el partido de Movimiento Ciudadano que dirige Dante Delgado, sostendrá su reunión nacional en estos lares, el próximo 17 de abril en donde se reunirán militantes, dirigentes y muchos invitados especiales en el feudo del ex gobernador, en tierras alvaradeñas.

El tema que se abordará, será el de: Seguridad, Justicia y Paz, evento que tendrá por sede la Hacienda Cielo Tisú, que se localiza en la carretera a Antón Lizardo, del municipio de Alvarado a las nueve horas, con un registro previo de acceso muy riguroso para los participantes presenciales o virtuales.

El modelo de Movimiento Ciudadano denominado Un Buen Gobierno para México, dentro de los Seminarios para la Construcción de la Ciudadanía 2024, para lo que viene, y que seguramente pretende erigirse en el más fuerte dolor de cabeza para Morena, la Cuarta Transformación y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que por el momento no los ve como una oposición peligrosa hacia su proyecto de nación.

Hay que recordar, que el veracruzano Dante Delgado, fue un fuerte aliado de AMLO y que llegó hasta la elección del 2006 en donde, después de la derrota del político tabasqueño por el robo de la elección por parte de Felipe Calderón, que tuvo el apoyo de la maestra Elba Esther Gordillo, entonces dirigente del SNTE, y que después fuera encarcelada en represalia por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el veracruzano siguió su propio camino.

Ahora, con un partido político sólido, Dante Delgado, se perfila a dar la pelea por la presidencia de la república en el 2024, y sin alianzas con ningún partido político, ya que pretende constituirse más tarde que temprano en la mejor opción partidista en el país, pero para el futuro y sin ninguna influencia ajena a un partido ya que pretende llegar sin ningún efecto negativo, de nadie.

A pesar de las presiones de los de la alianza Va por México, Dante Delgado, les ha dicho no, a ciertos delincuentes, y no a pesar de todo tipo de críticas y presiones, venidas de un personaje que no goza de buen prestigio como lo es el mayor de esa runfla de rufianes, dicho con todo respeto.

Aquí, Claudio X. González, que se autoproclama en luchador social, pero ni de su colonia en ese falaz propósito es el principal factor de presión hacia el paisano Dante.

Y en el 2024 los adultos mayores recibirán una pensión de seis mil pesos, informa el diputado federal morenista de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna.

De acuerdo a los Pre criterios Económicos para el próximo año enviados por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, los programas sociales crecerán. Andale.

El diputado federal veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, adelantó que el presupuesto para el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores, aumentará casi el 30 por ciento.

Hay un escenario económico muy positivo gracias a la conducción honesta y austera que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó.

En 2024 recibirán al menos seis mil pesos y nadie podrá echarlo para atrás. Hay la certeza total para seguirle cumpliendo a las personas más vulnerables de Veracruz y de todo el país.

Y todo listo en Boca del Río para el programa de protección civil y de esparcimiento con motivo del periodo vacacional de semana santa.

Del 6 al 9 de abril múltiples actividades deportivas, diversión y de esparcimiento, anunció el alcalde Juan Manuel Unánue Abascal. Así las cosas.

