Suben de tono las campañas en Veracruz

Las campañas del presente año en Veracruz suben cada vez de tono; las acusaciones y descalificaciones entre unos y otros escalan hasta alcanzar su punto más alto hasta hoy, cuando faltan menos de cuatro semanas para la jornada del 2 de junio.

Cada vez más actores políticos se suben al ring para intentar descalificar al adversario.

El coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, por ejemplo, retomó el señalamiento de su candidata a la gubernatura, Rocío Nahle, y acusó que el candidato de "Fuerza y Corazón por Veracruz", Pepe Yunes, habría recibido dinero del gobierno estatal entre 2024 y 2007, hace más de 14 años; es decir, durante la administración de Fidel Herrera Beltrán.

También desde Morena, el candidato al Senado en segunda fórmula, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lanzó dardos contra el grupo Yunes de Boca del Río; el ex delegado de los programas federales en Veracruz dijo al medio digital "Al calor político" que desde 2015 existe una carpeta con al menos 5 denuncias contra el ex gobernador Miguel Ángel Yunes y familiares.

Apuntó Huerta que la llamada "carpeta azul" existe y consigna acusaciones por enriquecimiento ilícito. De igual manera, señaló que Yunes Linares, candidato suplente de la alianza opositora al Senado, podría ser detenido por "los gringos".

Desde Poza Rica, donde ofreció una rueda de prensa, el ex mandatario veracruzano aclaró que en su momento fue exonerado por la Fiscalía General de la República; que en 2023 se determinó no ejercer acción en su contra; y que las acusaciones "sin sustento" fueron promovidas por personajes como Javier Duarte, Cesar del Ángel y Manuel Espino (ex gobernador detenido; extinto dirigente del Movimiento de los 400 Pueblos; y ex líder nacional del Partido Acción Nacional); e impulsadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Exhibió la notificación de la FGE sobre la determinación del "no ejercicio de la acción penal".

Fiel a su estilo, Yunes Linares fue frontal; sostuvo que el tema de la "carpeta azul" ya terminó y que ahora vendrá la etapa de la "carpeta guinda".

En general, el actual proceso electoral veracruzano se ha centrado en las acusaciones y denuncias; ninguno de los actores políticos protagonistas de la contienda se han salvado, aunque la 4T registra el daño más fuerte, por la campaña de señalamientos que tiene como principal actor al empresario Arturo Castagné Couturier.

Al parecer, el último tramo de la contienda veracruzana será mucho más intenso; y las denuncias seguirán subiendo de tono. La rueda de prensa convocada por Yunes Linares representa el fortalecimiento de una andanada de golpes mediáticos contra Morena y sus candidatos en la entidad. Hay que recordar que el ex gobernador es un adversario de mucho peso; en 2016, sus denuncias fueron determinantes para el hundimiento del barco duartista.

Será interesante observar la capacidad de reacción, que sin duda la habrá, de Morena y la 4T.