Polo Deschamps, el brinco de PAN a MC y ahora a Morena

Hipólito Deschamps concretó una nueva candidatura a un cargo público; va por la alianza Morena-Partido Verde por la presidencia municipal de Alvarado.

Este personaje de la política veracruzana, convertido en un fenómeno de las redes sociales durante la campaña de 2024, fue funcionario público y regidor en el Ayuntamiento de Boca del Río, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Márquez.

También ocupó una dirección de área en el ayuntamiento encabezado por el priista Salvador Manzur.

En 2016 contendió por la alianza bajo las siglas de Acción Nacional por la diputación local por el distrito 17.

En la contienda de 2017 participó una vez como abanderado del PAN en la contienda por la alcaldía de Medellín de Bravo, en la que derrotó por muy escaso margen al candidato del Partido Verde, Marcos Isleño.

En 2024 fue sorpresiva la renuncia de Polo Deschamps al Partido Acción Nacional; argumentó diferencias con sus dirigentes y unos días después fue presentado como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Veracruz, proceso en el que desplegó una fuerte campaña, particularmente en medios y redes sociales.

Estuvo muy lejos de ganar; de hecho, su nivel de votación se ubicó en cerca del 7%, con casi 240,000 votos. Fue un papel decoroso, pero insuficiente para convertirle en protagonista del proceso.

Unos meses después de su participación en la contienda de 2024, el ex diputado y ex alcalde panista, ex candidato emecista a gobernador, dio un nuevo viraje en su afiliación política y encontró abierta la puerta a la 4T, para ser postulado por Morena-Verde a la alcaldía de Alvarado.

En los círculos políticos ha circulado la versión de que la candidatura a la presidencia municipal de Alvarado es el pago de la 4T a Polo Deschamps por no haberse sumado a la campaña orquestada desde la oposición contra la entonces candidata, hoy gobernadora, Rocío Nahle.

El problema que enfrentará es un enorme rechazo en Alvarado, donde coexisten tres grupos políticamente fuertes: los encabezados por la alcaldesa Lizzette Álvarez Vera, quien tiene el control del Partido Verde; y por dos ex alcaldes, Bogar Ruiz Rosas, quien buscará la alcaldía por Movimiento Ciudadano; y Octavio Ruiz Barroso, quien nuevamente se postulará como abanderado de Acción Nacional.

La elección de 2025 en Alvarado es de pronóstico reservado, con tres contendientes de peso y un grupo político, el de la alcaldesa, que fue lastimado por la 4T, al ser excluido del proceso de selección de la candidatura a la Presidencia Municipal.

La duda es si Álvarez Vera aceptará la postulación de Polo Deschamps; se mantendrá al margen; enviará candidato propio, probablemente por PT; o pactará con la oposición para cerrarle el paso a la candidatura del ex abanderado de MC al gobierno estatal.

