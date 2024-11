Perote, en la mira del ORFIS

En Perote van surgiendo poco a poco las irregularidades detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en la revisión a la cuenta pública de 2023.

El dictamen correspondiente a la auditoría del ejercicio de dicho año consigna nueve observaciones al ayuntamiento encabezado por Delfino Ortega Martínez: cinco de carácter financiero-presupuestal, por un monto que supera los 3 millones de pesos; y cuatro relacionadas con la revisión técnica de la obra pública, que suman más de 5.8 millones.

En total, este ayuntamiento no ha aclarado el destino de casi 9 millones de pesos, según el dictamen del ORFIS.

Entre las observaciones destaca la identificada con el número FM-128/2023/010 DAÑ, que establece la existencia de "erogaciones comprobadas con documentos que fueron reportados como cancelados". El Ayuntamiento realizó seis transferencias bancarias para pagar facturas canceladas por los emisores, lo que genera una observación por un monto de 1,764,952.21 pesos.

No es todo; otra observación, la número FM-128/2023/011 DAÑ, se refiere al pago de 1,100,000 pesos para cubrir la adquisición de "equipo de comunicación" (cámaras de seguridad). El problema radica en que, por un lado, "no se obtuvo evidencia de la recepción de conformidad por las autoridades municipales de los trabajos y servicios pagados"; y, por el otro, "no presentó evidencia del funcionamiento u operación del proyecto, así como de los beneficios alcanzados y la población beneficiada que justifiquen las erogaciones realizadas".

El gobierno local giró cuatro cheques: uno por 550,000 pesos el 2 de junio de 2023; otro por 330,000 el 18 de julio; y dos más por 110,000 cada uno, con fechas 12 y 29 de diciembre.

Existen otras observaciones y recomendaciones del ente auditor al Ayuntamiento de Perote; algunas de ellas se refieren a permisos y trámites, aspectos menores pero que revelan deficiencias tanto en el área administrativa como en la planeación y ejecución de la obra pública.

Este es uno de los 173 municipios veracruzanos que registraron irregularidades que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial por más de 1,344 millones de pesos.

En Veracruz, solo 39 municipios salieron limpios de la revisión del ORFIS a la cuenta pública de 2023; estos deberían ser considerados un ejemplo por la mayoría de los alcaldes que, aun destinando recursos para sus áreas de contraloría y para la contratación de despachos auditores externos, enfrentan problemas por el inadecuado manejo de los recursos públicos.

Aunque Perote no está en la lista de los ayuntamientos con los montos más escandalosos de probable daño patrimonial, este caso llama la atención por ser uno de los pocos puntos de la geografía veracruzana que aún se consideran un bastión priista. Como contexto, Delfino Ortega llegó a la Presidencia Municipal con el aval del grupo que ha mantenido por décadas la hegemonía política en esa región; sin embargo, una vez en el cargo, el actual edil se ha convertido en uno de los alcaldes de oposición relativamente cercanos a la 4T, cultivando buenos nexos con el entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros, hoy retirado de Veracruz.

@luisromero85