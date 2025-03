Las fichas de Yunes en 2025

Lejos de mantener un bajo perfil en el proceso electoral municipal de Veracruz, la influyente familia Yunes de Boca del Río se prepara para disputar el control de ayuntamientos importantes, especialmente en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río-Alvarado-Medellín de Bravo.

Bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), los yunistas buscarán asegurarse estos municipios, estratégicos tanto en términos demográficos como presupuestales.

En Veracruz, por ejemplo, el PAN, bajo el control político de los Yunes ha postulado a la diputada local Indira Rosales como precandidata a la alcaldía.

Rosales, con experiencia como senadora y ex secretaria de Desarrollo Social en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, se enfrentará a la probable candidata de Morena-PVEM, Rosa María Hernández Espejo, quien aspira a gobernar este emblemático municipio.

En Boca del Río, la diputada federal María Josefina Gamboa Torales surge como la opción más fuerte del panismo. Formada dentro del grupo político de los Yunes, Gamboa Torales se perfila como la rival a vencer en la contienda por la alcaldía boqueña.

Además, contaría con el respaldo de una facción del priismo, que parece decidido a evitar la llegada de Morena a este ayuntamiento. Su más probable adversaria será la diputada local Bertha Ahued Malpica, representante de Morena-PVEM, mientras que por Movimiento Ciudadano competirá el ex diputado federal Raúl Zarrabal.

En Alvarado, el yunismo apuesta por una figura conocida: el ex alcalde Octavio Ruiz Barroso. En 2021, Ruiz Barroso quedó cerca de recuperar la presidencia municipal, pero la decisión de los tribunales favoreció a Lizzette Álvarez, candidata de la alianza Morena-Partido Verde-PT.

A diferencia de Veracruz y Boca del Río, en Alvarado la coalición oficialista aún no define a su candidato. Sin embargo, en los círculos políticos de la 4T suenan nombres como Polo Deschamps, ex alcalde de Medellín de Bravo, y Charito Álvarez, hermana de la actual alcaldesa, siempre y cuando reciba el visto bueno de su partido, por aquello del nepotismo electoral. Por Movimiento Ciudadano, el ex alcalde Bogar Ruiz buscará nuevamente la presidencia municipal.

En Medellín de Bravo, el yunismo también tiene una ficha lista: Gustavo Almaraz Pérez, empresario y ex funcionario municipal, quien se ha registrado como aspirante del PAN a la alcaldía.

La familia Yunes del Estero ha consolidado su influencia en esta zona conurbada, y en esta elección intentará mantener y expandir su coto de poder.

Actualmente, el grupo controla Veracruz y Boca del Río; su reto será conservar estos municipios y, de ser posible, sumar Alvarado y Medellín de Bravo a su dominio político; es decir, mantener y ampliar su centro de poder El desenlace dependerá de la fuerza que logren desplegar en la contienda.

En esta elección, por cierto, podremos ver el nivel de desgaste de una familia que ha recibido fuertes críticas por su zigzagueo político, sobre todo después de su paso del PRI al PAN y más recientemente del blanquiazul a Morena.

