La renovación de la Junta de Gobierno de UV

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Noviembre 17, 2023, 07:12 a.m.

En la Universidad Veracruzana, la Junta de Gobierno es un órgano clave; no sólo por su facultad en la designación de los rectores, de los secretarios académicos y de administración y finanzas, así como de la Contraloría, sino por su función de supervisión, evaluación y control en la aplicación de los recursos.

Este órgano de la UV fue creado en 1997, luego de que el Congreso de Veracruz aprobara la autonomía de la máxima casa de estudios, durante el gobierno de Patricio Chirinos Calero.

Actualmente, la Junta de Gobierno es integrada por José Luis Morán, Diana Pérez Staples, Genaro Aguirre, Angélica Buendía (la más reciente integrante, Adela Monreal, Leticia Mora, Juan Manuel Pinos, Alfredo Sánchez Castañeda, y Haydee Zizumbo. Sin embargo, dos espacios están a punto de renovarse; uno asignado a un personaje interno –que será designado de entre la comunidad de la UV– y otro externo.

El tema surge hoy porque esta renovación en la Junta es la antesala de la designación del rector o rectora que habrá de suceder en el cargo a Martín Aguilar Sánchez, cuyo periodo concluirá el 31 de agosto de 2025.

En ese proceso de renovación de la Junta de Gobierno, el pasado 6 de noviembre sesionó el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la UV, cuyos integrantes acordaron proponer como candidato externo al doctor Raúl Arias Lovillo, ex rector de la Universidad, ex secretario Académico de la Universidad de Guanajuato y ex presidente de la Organización Universitaria Interamericana.

Difícilmente podría encontrarse un mejor perfil para la integración de la Junta de Gobierno, dado que este prestigioso economista conoce a la perfección a la Universidad, su comunidad estudiantil, sus programas, su academia y sus retos.

Arias Lovillo tiene una destacable presencia en la UV; durante su periodo al frente de la Rectoría tuvo importantes logros; por ejemplo, la matrícula de la Universidad pasó de 44 mil 391 estudiantes a más de 65 mil; en tanto que los programas educativos que ofertaba la máxima casa de estudios en Veracruz casi se duplicaron: de 165 a 314.

No sólo eso: los profesores de tiempo completo aumentaron significativamente: de mil 404 a más de mil 900.

En ese lapso, la formación de los profesores de tiempo completo creció cualitativamente, dado que la mayoría contaba con maestría o doctorado; ello se refleja en el hecho de que los inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores pasaron de 64 a 326.

Adicionalmente, los posgrados de calidad subieron de 4 a 66.

La convocatoria para el nombramiento de los dos nuevos integrantes de la Junta fue emitida el pasado 5 de octubre; veremos si más voces se suman al acuerdo del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales; y si Raúl Arias se incorpora a este órgano universitario, al que puede aportar mucho por su experiencia y formación profesional.

