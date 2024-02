La lista de Morena por las diputaciones federales

Morena y aliados dieron a conocer su lista de aspirantes a 18 diputaciones federales de Veracruz por el principio de mayoría relativa.

Es un grupo variopinto de candidatos.

En la distribución, las fuerzas políticas que integran la 4T determinaron que en 13 de los 19 distritos de Veracruz, Morena llevaría mano en la selección de candidatos; en 5 más será el Partido Verde; y a PT le corresponderá sólo uno, Coatepec.

En la lista de los 18 aspirantes de Morena a las diputaciones federales por Veracruz hay 8 integrantes de la Cámara Baja en funciones; todos ellos buscan la reelección, y en algunos casos irían por su tercer periodo consecutivo: María del Carmen Pinete, de Pánuco; Mónica Herrera, de Martínez de la Torre; y Rosa María Hernández Espejo, de Veracruz.

Además, Jaime Humberto Pérez Bernabe, de Papantla; Rafael Hernández Villalpaldo, de Xalapa; Tania Cruz Santos, de Coatzacoalcos; Corina Villegas, de Orizaba, y Paola Tenorio, de San Andrés Tuxtla.

Tres actuales diputadas locales, Elizabeth Cervantes, de Álamo, Jessica Ramírez Cisneros, de Minatitlán; y Margarita Corro, de Cosamaloapan, también buscarán llegar a San Lázaro, al igual que dos presidentes municipales, Blanca Estela Hernández y Benito Aguas, de Huatusco y Zongolica, respectivamente.

Completan la lista de Morena el cantante y locutor Byron Barranco, quien será postulado por el distrito de Boca del Río; los ex alcaldes de Poza Rica, Francisco Javier Vallejo; y Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier, así como Adrián Naveda, ex funcionario de Bienestar; y Zenyazen Escobar García, ex diputado local y ex secretario de Educación, quien hará campaña por el distrito de Córdoba.

La designación del candidato por el distrito de Cosolacaque está pendiente.

Lo evidente es que la 4T recurrió a fórmulas conocidas, a quienes ocupan o han ocupado cargos de elección popular; de los 18 espacios que integran la lista difundida, sólo dos no han sido alcaldes o diputados.

Punto a destaca: en esa relación hay 8 diputados federales que buscan la reelección; y tres legisladoras locales que intentarán continuar su carrera desde el Altiplano, 11 en total.

Otro dato: de los 18, sólo 5 no cuentan con cargo actual.

Destaca también el hecho de que sólo un integrante o ex integrante del gabinete estatal de Cuitláhuac García aparece en la lista, Zenyazen Escobar. Se había mencionado a José Luis Lima, secretario de Finanzas (quien muy pronto dio un paso de costado); a Dorheny Cayetano, ex titular de la Secretaría del Trabajo; a Elio Hernández, de Infraestructura y Obras Públicas; a Guillermo Fernández, de Sedesol; y a Guadalupe Osorno, de Protección Civil, pero ninguno de ellos fue encartado; el único fue el ex titular de la SEV, quien también había participado en el proceso interno por la candidatura al gobierno estatal.

Probablemente uno de los nombres que más llama la atención es el del diputado federal Rafael Hernández Villalpando, quien buscará su tercer periodo al hilo, a pesar de ser uno de los legisladores menos participativos y productivos en el grupo morenista en San Lázaro.

@luisromero85

