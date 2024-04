Encuesta marca ventaja para Morena en Córdoba

En la elección veracruzana, uno de los distritos que más se podría complicar para la oposición es el de Córdoba, donde el candidato de Morena a la diputación federal, Zenyazen Escobar García, camina al parecer con una clara ventaja.

El ex diputado local y ex secretario de Educación del Gobierno del Estado ha recorrido esta semana las colonias de la cabecera distrital, así como los municipios de Ixtaczoquitlán y Cuitláhuac, donde se refirió a la importancia de gestionar recursos para la tecnificación del campo.

En Córdoba, Zenyazen Escobar se reunió con productores de café de la Sierra del Gallego, ante quienes se comprometió a trabajar para atender el problema de los bajos precios del grano.

Ante las quejas de los caficultores, el ex titular de la SEV dijo que se deben buscar medidas para impulsar al sector, "incluyendo políticas que favorezcan precios justos y apoyos para la tecnificación".

En Cuitláhuac, Escobar García se reunió con productores de cítricos, básicamente de limón persa; destacó la importancia de este cultivo no sólo para el abasto local y nacional, sino para las exportaciones y la generación de riqueza en las comunidades, de empleos en el campo y de mejores niveles de vida. Se comprometió a gestionar acciones para sistemas de riego para buscar nuevos mercados para los productos veracruzanos.

De forma reciente por cierto, circularon los resultados de una encuesta levantada entre el 29 de febrero y el 5 de marzo por el Grupo Consultor Santoyo y asociados, que cuenta con experiencia en la medición de preferencias electorales. La muestra, de mil cuestionarios, marca un porcentaje de error del 3.1% y fue aplicada en los municipios de Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Amatlán de los Reyes, Yanga y Cuitláhuac.

Los resultados de dicha radiografía de las preferencias electorales marcan una clara ventaja para Morena y sus candidatos; ante la pregunta "Si el día de hoy fuera la elección para diputado federal, ¿por quién votaría?", 53% de los encuestados respondió que por Zenyazen Escobar, quien saca una contundente ventaja sobre Adrián Pérez Croda, de la coalición opositora (21%).

Esa ventaja es todavía más evidente en el ámbito municipal de Córdoba, donde Escobar García obtiene el 56 por ciento de las preferencias.

Si los números no cambian en las próximas semanas, el ex secretario de Educación no sólo será el próximo legislador federal por el distrito 16, sino que podría convertirse en el candidato de Morena a las diputaciones federales más votado de Veracruz.