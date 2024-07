El gabinete de Nahle

Ha pasado poco más de un mes de la jornada electoral del 2 de junio, que le dio el triunfo, y la gubernatura de Veracruz, a Rocío Nahle, ex diputada federal, ex senadora, y ex secretaria de Energía del Gobierno federal.

Después de una desgastante campaña, la abanderada de la coalición Morena-PT-PVEM-FxM ganó la contienda de manera contundente, con cerca de un millón de votos de ventaja sobre la alianza opositora de PAN-PRD-PRI.

Aunque durante la campaña ya había anunciado al próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rodrigo Calderón Salas, a partir del 11 de junio la gobernadora electa inició los anticipados nombramientos de quienes integrarán el gabinete 2024-2030.

Hasta hoy, sólo dos integrantes del actual gabinete estatal han sido ratificados en sus cargos; y se observa muy complicado que algún otro repita.

De acuerdo con los anuncios de Nahle García, quienes ocuparán las secretarías en el próximo gobierno estatal son Ricardo Ahued, ex senador y actual alcalde de Xalapa, en la Secretaría de Gobierno; Xóchitl Molina, ex comisionada de Pueblos Indígenas y ex titular del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, en Cultura; Ernesto Pérez Astorga, ex secretario de Desarrollo Económico y senador por Veracruz, en Desarrollo Económico; y Luz Mariela Zaleta Mendoza, especialista en temas medioambientales, en la Secretaría del Medio Ambiente.

Los nombramientos de la gobernadora electa incluyen también a Claudia Tello, diputada federal y senadora electa, en la Secretaría de Educación; al cardiólogo misanteco Valentín Herrera Alarcón, en Salud; y a Margarita Santopietro Peralta, funcionaria municipal en Coatzacoalcos, en Desarrollo Social.

José Luis Lima Franco, actual secretario de Finanzas y Planeación, repetirá en el cargo, al igual que Guadalupe Osorno Maldonado, en Protección Civil.

Rocío Nahle también adelantó que el diputado local Luis Arturo Santiago será secretario del Trabajo; y que los comunicólogos Adriana Muñoz Cabrera y Rodolfo Bouzas Medina estarán al frente de las direcciones de Prensa y de Contenidos digitales.

Irma Dávila Espinoza, ex jefa del Departamento de Planeación e Información Ocupacional del Servicio Nacional de Empleo, será la próxima jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, que se fusiona con la oficina del Gobernador; y Dulce María Nena de la Reguera, encabezará la Secretaría de Turismo.

Sólo faltan tres nombramientos por parte de Rocío Nahle, para completar el próximo gabinete del gobierno estatal veracruzano: se trata de los titulares de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) e Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), además de la Contraloría General del Estado.

Es decir, sólo quedan pendientes tres espacios, además de otros cargos de relevancia, como las subsecretarías y direcciones, así como espacios clave, como el Instituto de Pensiones del Estado.

Salvo esos cargos, podríamos decir que la estructura de la próxima administración estatal está prácticamente definida; sólo falta ver las prioridades del gobierno de Rocío Nahle; y el peso que tendrá cada una de las dependencias, lo que se aclarará conforme se defina el tema presupuestal para el ejercicio 2025.

@luisromero85