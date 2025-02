El declive del PRI en Veracruz

El proceso local electoral de 2025 podría ser el penúltimo que enfrente el priismo en Veracruz, de continuar la tendencia de pérdida que muestran los recientes comicios.

El PRI va en picada y sin alianza con Acción Nacional, el tricolor podría sufrir este año el peor revés de su historia. A este paso, el escenario de la pérdida del registro estatal no parece descabellado.

Ni siquiera bajo la dirigencia estatal de Marlon Ramírez, esta fuerza política enfrentó un escenario tan adverso en Veracruz.

En la última década, el nivel de votación del Revolucionario Institucional en la entidad ha decrecido de forma evidente:

En las elecciones de 2017, por la renovación de los ayuntamientos, este partido superó los 510,000 sufragios, superando el 16% de la votación total. En esa ocasión, el PRI ganó 3 ayuntamientos en solitario, y otros 36 en coalición con el PVEM.

Un año después, en la contienda de 2018, el priismo veracruzano disputó tanto la gubernatura como las diputaciones locales; perdió ambos procesos: en el primer caso, registrando cerca del 15% de la votación total; en el segundo, con ningún distrito ganado.

En la contienda intermedia de 2021, el PRI apenas superó el 10% de la votación total; pasó de más de 500,000 votos, en 2018, a menos de 350,000.

Ese año, 2021, en la elección para renovar los ayuntamientos veracruzanos, el priismo apenas superó el 11% de los sufragios totales.

De no ser por la alianza con PAN y PRD, la suerte del priismo sería aún peor en la entidad.

Esa tendencia de pérdida de votos se registró de forma simultánea con la llegada de Alejandro Moreno a la dirigencia nacional; y de personajes como Marlon Ramírez Marín y Adolfo Ramírez Arana a la instancia estatal.

En 2024, el porcentaje de votos del PRI en la contienda por la gubernatura se ubicó en el 11%, en tanto que en la elección por las diputaciones locales, esta fuerza política se colocó en el tercer lugar, debajo de MORENA y PAN. El porcentaje alcanzado por los priistas veracruzanos fue del 9%.

El punto es que desde 2016 a 2024, la pérdida de votos ha sido una constante en la historia reciente del PRI. En 8 años, este partido pasó de más de 900,000 a 350,000; es decir, perdió casi dos tercios de su base de apoyo.

Precisamente por eso no es difícil anticipar un escenario a mediano plazo, en el que el Revolucionario Institucional pierda el registro estatal, al no alcanzar el 3% de los votos. Ello no ocurriría en 2025, simplemente porque el tema del registro no estará en juego en este proceso; sin embargo, sin alianza con el PAN, sin cuadros competitivos para postular candidaturas, y con un descrédito creciente, en 2017 se podría registrar este fenómeno político, impensable en la última década del siglo pasado.

@luisromero85