El árbitro en el proceso 2023-2024 de Veracruz

Por obvias razones, cuando los medios dan cobertura al proceso local electoral de 2024, la atención se centra en los partidos, la selección de sus candidatos y las encuestas y preferencias de los ciudadanos; sin embargo, hay un factor fundamental: el árbitro.

El proceso ya inició y está en marcha: los partidos prácticamente ya definieron sus cartas tanto a la Presidencia como a la gubernatura de Veracruz: por la alianza Morena-PVEM-PT iría la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle; y por la coalición opositora de PAN-PRD-PRI, la senador Xóchitl Gálvez y el diputado José Francisco Yunes.

Incluso las primeras fórmulas al Senado también estarían integradas en Veracruz: por la 4T, el ex delegado de los programas federales, Manuel Huerta; y por la oposición, el ex diputado, ex alcalde y ex candidato al gobierno estatal, Miguel Ángel Yunes.

Sin importar el resultado, ellos dos, Huerta y Yunes, ya tendrían un pie en el Senado.

Faltan las definiciones por las segundas fórmulas hacia el Senado y las diputaciones federales y locales.

En ese momento de definiciones políticas se encuentran los partidos rumbo a los comicios del primer domingo de junio de 2024.

En cuanto al árbitro de la contienda en Veracruz, el Organismo Público Local Electoral se reporta listo; trabaja en la organización del proceso y cumple al pie de la letra con lo establecido en su agenda; entre el 1 al 31 de diciembre trabaja en el sorteo para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas en las casillas; aprobará el tope de gastos de precampañas, así como de los límites del financiamiento privado, entre otras actividades.

También este mes, entre el día 6 y el 10, se definirá el tema de los aspirantes a candidaturas independientes a la gubernatura y a las diputaciones locales.

El próximo año iniciará para el OPLE, para los partidos y los actores involucrados la etapa más complicada del proceso.

El 5 de enero se instalarán los consejos distritales.

En general, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, hay 139 actividades del OPLE.

Las campañas, por cierto, arrancan el 31 de marzo y concluyen el 29 de mayo; sin embargo, el trabajo del OPLE es permanente desde el primer día de agosto, cuando comenzó con la elaboración del plan de trabajo para la promoción de la participación ciudadana.

Hoy, el órgano electoral veracruzano trabaja en temas como las candidaturas independientes; en la Consulta sobre los derechos político electorales de personas indígenas y afromexicanas; en la atención a víctimas en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género; en la convocatoria para observadores electorales; y, sobre todo, en la promoción de la participación ciudadana; y en asegurar que el proceso 2023-2024 se lleve a cabo bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

