Ariadna Aguilar y el trabajo en el sector educativo de Veracruz

La Secretaría de Educación de Veracruz no había tenido una oficial mayor tan preocupada por el gremio magisterial, por los maestros veracruzanos y por los estudiantes del sistema educativo de la entidad. Trabajadora de esta dependencia desde hace muchos años, Ariadna Selene Aguilar Amaya fue testigo de muchas injusticias y seguramente por ello ha querido cambiar las cosas desde su trinchera.

En estos días, a la funcionaria se le ha visto muy activa en Xalapa, visitando escuelas, entregando materiales para impermeabilizar, computadoras y material didáctico. De forma reciente, en un acto de franqueza, reconoció que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le "jaló las orejas" porque tenía descuidados los centros educativos de la capital.

"Me dijeron que era candil de la calle y oscuridad de la casa, porque nos habíamos concentrado en atender a escuelas de la sierra, de la costa y de otras regiones de Veracruz, pero nos faltaba atender más a nuestra capital", reveló a comunicadores al llegar al Colegio "Enrique Pestalozzi".

Aguilar Amaya informó que recorrerá en estos días unos 300 centros educativos para atender necesidades inmediatas de los centros escolares.

La funcionaria muestra el rostro amable, la vocación del "servidor público", de los gobernantes que viven del dinero de la gente, de los recursos públicos que tienen que administrar para servir mejor a la sociedad.

Este miércoles, en la Escuela Primaria "Úrsulo Galván", de Xalapa, dijo que cuando llegó a la SEV "encontramos muchos maestros y maestras que ya estaban a punto de jubilarse sin que estuviera basificada su clave. No podíamos creerlo y por esta irregularidad no se podían jubilar, porque no tenían su basificación. Estaban aquí, les habían dado un papel, pero en el sistema de la Federación no estaban... era una situación muy grave... inverosímil".

Puntualiza que por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García "estamos terminando estas regularizaciones y también estamos asignando todos los de nuestro periodo porque recuerden que tienen que transcurrir dos años para que llegue la clave después de que prestan el servicio. Ya estamos en el último proceso donde se les va a asignar en un acto público, porque era algo muy solicitado".

"Ahorita vamos a asignar alrededor de 3 mil; es el último jalón, pero hemos asignado más de 30 mil claves basificadas", informó. Ello representa una gran noticia para maestras y maestros, un gremio que es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad.

Y no sólo en Xalapa, la funcionaria estatal ha materializado el compromiso de este gobierno con el magisterio y los centros escolares de todo el estado, incluyendo las zonas indígenas. Y con todo, también ha sido muy clara respecto a los procesos internos de su partido, MORENA, ya que se inscribió como aspirante a diputada federal por esta demarcación.

"Esperaré a que se den los resultadlos. Obviamente siempre estamos dispuestos a trabajar en cualquier trinchera. Somos caballeros y damas andantes de la 4T. Donde nos pongan estaremos si es que podemos colaborar con Veracruz. Hay que esperar los tiempos. Ya están por salir los resultados y en el momento se hará lo propio", dijo Ariadna Selene Aguilar Amaya. Como sea, la moneda está en el aire.

