Américo Zúñiga y la contienda en Xalapa

El candidato de la coalición "Fuerza y corazón por México" a la diputación federal por el distrito de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, no podría aprovechar mejor la negativa de sus adversarias en la contienda, Ana Miriam Ferráez, de Morena-PT-PVEM; y Erika Monserrat Blix, de MC, para participar en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral.

Las candidatas de la 4T y MC declinaron la invitación del órgano electoral para debatir de forma reciente; se suponía que esa era la oportunidad de Zúñiga Martínez para crecer aún más en las preferencias electorales, para llegar al 2 de junio con una ventaja clara.

El debate no ocurrió; de haberse llevado a cabo se hubiera convertido en un monólogo, puesto que el único aspirante dispuesto a contrastar sus propuestas con las de sus adversarias fue el ex alcalde de Xalapa, ex diputado local y ex secretario del Trabajo.

El tema no quedó ahí; este lunes, Américo Zúñiga se presentó a la plaza Lerdo donde instaló una mesa para debatir con los ciudadanos que así lo quisieran, sobre los temas de la agenda xalapeña.

En ese marco, el también ex dirigente estatal del PRI, posición cercanísima a Pepe Yunes, abanderado de "Fuerza y corazón por Veracruz" a la gubernatura del estado, se refirió a los enormes problemas de abasto de agua en la capital veracruzana; a la ausencia de inversión en infraestructura; al tema de una movilidad cada vez más caótica; a la falta de cuidado al medio ambiente; y a la falta de resultados de las dos administraciones que le sucedieron en el Ayuntamiento.

Anticipó que Xalapa está a punto de entrar a una de las peores crisis del agua. El ex alcalde tiene mucha razón: en las colonias xalapeñas cada vez son más frecuentes las quejas y las protestas por la falta de suministro.

Las pipas se han encarecido, reclama la iniciativa privada local; y las protestas e incluso los bloqueos de vialidades por parte de los afectados se han vuelto cada vez más frecuentes.

Probablemente la falta de agua es uno de los mayores reclamos entre la población de la capital del Estado, rebasando incluso a los problemas de inseguridad y desempleo.

Américo Zúñiga ha capitalizado, en el mejor sentido del término, ese descontento de la población con una autoridad local más preocupada por repavimentar vialidades y tapar baches que por resolver el tema del abasto del agua.

Y ante esa crisis por la falta de agua en decenas de colonias, la candidata de Morena se hizo ojo de hormiga; no aparece y todo apunta a que su estrategia se centra en recargarse en las campañas de las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum; y a la gubernatura, Rocío Nahle; dejando de lado las propuestas, y apareciendo en el escenario público lo menos posible; probablemente apuesta por repetir la fórmula de 2021, cuando el candidato morenista Rafael Hernández Villalpando, ganó la elección sin hacer campaña; en todo caso, la apuesta podría costarle muy caro a la morenista.