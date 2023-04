Gober y fiscal habrán de rendir cuentas porque no serán mayoría siempre y el pueblo exige contrapesos

Columna: Paulina Ríos

Por: Paulina Ríos Fecha: Abril 19, 2023, 07:09 a.m.

México y Veracruz requieren de contrapesos ha dicho el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República, José Manuel del Río Virgen en su reciente visita por tierras veracruzanas, de ahí que dijo Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz y su Fiscal, Verónica Hernández no podrán ampararse en el poder siempre para evadir rendir cuentas "no siempre serán mayoría".

De ahí que dijo, derivado de esa inquietud ciudadana de evitar mayorías absolutas, es que Morena no volverá a ser mayoría en el Congreso de la Unión. "hoy lo son" y por eso dijo, el gobernante veracruzano no ha rendido cuentas de las violaciones a derechos humanos cometidas reiteradamente, como fue su caso, cuando sin material probatorio alguno lo encarcelaron y mantuvieron bajo prisión preventiva bajo violaciones al debido proceso penal.

Así es que el funcionario parlamentario auguró que pronto tendrán que dar la cara al pueblo y hablar de las violaciones a derechos humanos cometidas y sobre esa negativa a reconocer y aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego entonces es que dijo, mientras tanto, pueden esconderse en el poder en clara referencia a la comparecencia que no se ha llevado a cabo. Recordó que el gobierno de Cuitláhuac encarcela gente inocente, viola reiteradamente derechos y no reconoce errores.

Destacó que con sangre fría en Veracruz cometen actos reiterados de ilegalidad, pero pronto, reitero, una vez que vuelvan los contrapesos al poder, la justicia los alcanzara. Al participar en el Seminario: "Seguridad, Justicia y Paz" que realizó el lunes Movimiento Ciudadano, en un auditorio ubicado en la carretera Antón Lizardo-Alvarado, el secretario técnico recalcó la importancia del conocimiento jurídico en la administración publica.

Y fue precisamente ahí, donde a pregunta de representantes de medios de comunicación sobre sí aspira a Gobernar Veracruz, respondió "ningún veracruzano descarta servirle a Veracruz, vean que hasta los que no son de Veracruz se les antoja". Así, un tanto prudente el funcionario no se descarto y de paso lanzó una indirecta a la secretaria de Energía, Roció Nahle que, a pesar de NO ser veracruzana, aspira a gobernar la entidad.

Hay que recordar que José Manuel del Río Virgen enfrentó un proceso penal en prisión, permaneciendo en el penal de Pacho Viejo entre el 22 de diciembre del 2021 y el 17 de junio del 2022, después de que la Fiscalía que preside Verónica Hernández lo acusara del homicidio del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar, delito del que fue librado por falta de pruebas.

En aquel momento tanto Cuitláhuac García, como el secretario de Gobierno, Eric Cisneros lo acusaban y señalaban de ser un delincuente violentando con ello sus derechos, entre ellos a ser tratado como inocente. Ahora José Manuel a resurgido y aunque se le suele ver muy callado, cierto es que lo ocurrido no quedará en los libros de historia, pues dice estar cierto que tarde o temprano la justicia alcanzará a quienes han infringido la ley.

A pesar de ser un cercano colaborador del senador morenista Ricardo Monreal, Del Río Virgen simpatiza con Movimiento Ciudadano, presidido y creado por el actual Senador, Dante Delgado Rannauro y quien también lo ha respaldado en todo momento. Actualmente el partido naranja se encuentra trabajando rumbo a 2024 y cuenta con importantes gubernaturas en el país que lo colocan después de Morena, como uno de los favoritos para ubicarse en el interés ciudadano rumbo a la elección del próximo presidente de la república, 8 gubernaturas, entre ellas, la de Veracruz, 28 senadores y 500 diputados federales.

Así, José Manuel del Rio Virgen se constituye a nivel nacional en un actor político, digno de relatar las arbitrariedades y abusos de autoridad que se cometen en Veracruz, circunstancia que evidentemente lo coloca en una posición que le permitirá no solo exigir castigo para los culpables de los atropellos cometidos en su contra, sino como líder moral y representante de quienes, como él, exigen la expulsión de los políticos morenistas en aquella entidad.

