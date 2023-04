Fuerza por México, a la caza del chiquitaje

Abril 04, 2023, 07:06 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Abril 04, 2023, 07:06 a.m.

Fuerza por México va a la caza de los ex militantes, ex dirigentes y ex candidatos de los partidos políticos que perdieron su registro en el proceso local de 2021 en Veracruz.

Recordemos que el Organismo Público Local Electoral, OPLE, determinó que al no alcanzar el 3 por ciento de los votos que exige la ley para mantener el reconocimiento; los partidos Unidad Ciudadana, Cardenista, Podemos, y Todos por Veracruz desaparecerían, como finalmente ocurrió.

Lo mismo ocurrió con Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, partidos nacionales que no conservaron el registro ante la Instituto Nacional Electoral.

Fuerza por México no logró mantener la categoría en el ámbito nacional, pero en algunos estados, como Veracruz, sí logró el 3 por ciento establecido por la ley.

En ese contexto, el pasado sábado, el dirigente estatal de Fuerza por México, Eduardo Vega Yunes, ofreció una rueda de prensa, donde dio a conocer su intención de integrar un frente con lo que queda de los partidos desaparecidos en Veracruz.

En pocas palabras, convocará a los militantes de todas las fuerzas políticas desaparecidas a integrar un frente común bajo el nombre de "Fuerza Solidaria Progresista".

De acuerdo con la declaración de Vega Yunes, a este frente se sumarían ex dirigentes y ex candidatos de los partidos que desaparecieron en el proceso de 2021.

Si el de Fuerza por México tuviera ese poder de convocatoria, contaría, en teoría, con unos 200 mil votos, que fue lo que lograron los cuatro partidos desaparecidos en Veracruz: de acuerdo con las cifras que se manejan en el OPLE, Todos por Veracruz tuvo en el pasado proceso local 60 mil 309 sufragios; Podemos, 63 mil 439; Cardenista, 26 mil 862; y Unidad Ciudadana, 48 mil 468 votos.

Sin embargo, se observa muy poco probable el optimista escenario que se plantean en Fuerza por México, sobre todo porque los ex dirigentes, ex candidatos y simpatizantes de esas extintas fuerzas políticas se moverán conforme a sus intereses.

En la conferencia del sábado, la prensa local cuestionó a Vega Yunes sobre la posición que asumiría su partido en 2024, cuando todo apunta a dos grandes alianzas en choque: la de Morena-Verde-PT por un lado; y la de PAN-PRI-PRD, la oposición, por el otro. El dirigente de Fuerza por México adelantó que las bases del partido decidirán y definirán el rumbo.

Unas horas después, Pedro Haces Barba, fundador, casi propietario de la franquicia y líder de Fuerza por México en el país, definió el camino a seguir: mantener el apoyo a López Obrador y sumarse a la 4T.

De esa forma, se confirma que el escenario político de cara a la sucesión de 2024 tendrá sólo dos protagonistas: Morena y aliados; y la oposición integrada básicamente por panistas, priistas y perredistas.

En cuanto a la ocurrencia del dirigente estatal de Fuerza por México, habrá que ver si todos los partidos bonsái desaparecidos en 2021 en Veracruz se suman a un proyecto sin mucho futuro. @luisromero85

