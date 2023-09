En la mira

Septiembre 25, 2023, 07:05 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Septiembre 25, 2023, 07:05 a.m.

Siempre sí, subió de siete a ocho los aspirantes que quieren ser coordinadores de comités en el estado de Veracruz, es decir, el que gane en base a las encuestas para ser el aspirante a la gubernatura en el 2024. Y más los que, atemperadamente, sigan surgiendo y crean que es hora de llegar y comerse el pastel, sólo porque está en la mesa.

Así, en este espacio, se hizo el recuento que en la lista estaban cuatro hombres, funcionarios estatales y federales, como son el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, el titular de Segob en el estado, Eric Cisneros, el delegado federal, Manuel Huerta, y el diputado federal, Sergio Gutiérrez.

También estaban por el lado de las mujeres, la secretaria de Educación Rocío Nahle y la diputada federal, Claudia Tello, además de la actual presidenta del Congreso Local, Margarita Corro. Pero resulta que se le antojó también venir a probar a la directora de Planeación de la Aduana, Citlalli Navarro, y ya se apuntó en la carrera por la coordinación.

Habría que esperar a quiénes más les da la fiebre guinda en Veracruz, porque al final, deben estar conscientes, que a muchos no les da ni para el arranque, pero se hacen como que ingenuamente, son parte del capital que ha hecho Morena, cuando éste viene desde antes del 2018, donde el principal precursor de la 4T fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y los que compitieron y ganaron con el mayor números de votos para el Senado como para la gubernatura.

Ahora resulta que cualquiera se integra a la lista como si estuvieran en los tiempos de hace seis años. Pero solo algunos, los más posicionados, pudieran aspirar si bien les va, a buscar competir por el Senado y el resto no toca ni baranda.

Los aventajados para ello podrían ser Manuel Huerta, el delegado de Bienestar, el secretario de Gobierno que si se inscribe este lunes tendría que renunciar en diciembre igual que el titular de la SEV, Zenyazen Escobar.

Del resto, es obvio que el posicionamiento deja por mucho a la cabeza a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el resto de mujeres, se quedarán esperando un premio de consuelo si acaso, quienes lo tienen bien merecido, como podría ser la diputada Claudia Tello o Margarita Corro, con una diputación federal.

No así el resto de la lista, y más los que disociados, pretendan agrandar la misma, sin ningún mérito. Sino porque creen que la marca ya es suya y tienen el derecho a ser ungidos por el “pueblo sabio y buena”.

Lo real es que primero se define la candidatura a la gubernatura y luego, en días, vendrá la convocatoria para el Senado, donde habría que ver si brincan a inscribirse o se quedan como el perro de las dos tortas.

Para coordinador de comités o para gubernatura que es lo mismo, solo se filtrarán a cuatro, y serán quienes posean el mayor número de representantes como consejeros en el estado.

LA BASE PARA ASPIRAR

Con el resultado obtenido en las elecciones de 2018, serán las cartas que mostrará seguramente Rocío Nahle García, para seguir afianzando su posición en las encuestas con la gente, y el deseo de ser electa por ese método y ratificada por los consejeros.

Y es que solo hay que revisar las cifras, pues se convirtió en la más votada en el 2018 con un millón 800 mil sufragios, que nadie en una contienda electoral ha obtenido en Veracruz. Es rebasada solo por el presidente López Obrador con dos millones de votos, mientras que el gobernador Cuitláhuac García ganó por más de un millón 600 mil votos sobre el PAN y Miguel Ángel Yunes Márquez, con un millón 450 mil.

Fue también la tercera más votada a nivel nacional por detrás de los abanderados por la Ciudad de México y Estado de México en la contienda al Senado.

De esta manera, según lo manifiesta en entrevista la misma funcionaria federal, una candidatura se construye y no es por ocurrencias o por capricho.

Lo cierto es que el respaldo y el activo que trae Morena con la popularidad del presidente de la República que hace mantener a este partido por encima del resto de manera sostenida son inobjetable y a decir de analistas, les dará para mantener la continuidad en Veracruz y seguramente en la Presidencia.

Esto sigue alentando a muchos a querer participar colgándose de la marca que saben, ya trae una amplia delantera por sí misma.

EL MARCIANITO

Durante toda la semana que terminó, la aparición del estudio de los ovnis, el ufólogo, Jaime Maussan, fue objeto de críticas y de burlas incluso, cuando se presentó en la Cámara de Diputados con dos supuestos cuerpos de extraterrestres asegurados en Perú.

Pero entre las patas o más el que metió solito en el embrollo fue el diputado federal, Sergio Gutiérrez, quien primero lo trajo a presumir al puerto y luego lo llevó al recinto legislativo.

Las críticas contra ambos se desataron y como siempre, el legislador Gutiérrez consiguió lo que ha querido siempre, publicidad gratuita.

Este tema y los supuestos hallazgos no tendrán seriedad alguna o le representará al diputado algo útil hasta que la NASA no los reconozca, pues una presentación de los maniquíes como supuestos cuerpos inhumanos no es más que alboroto y agarra tontos.

