Fernando Padilla Farfán, pegadito Adán Augusto

*Felicidades al Notario Público, Maestro Manuel Díaz Rivera, por su cumpleaños.

*A quien, no debemos de perder de vista es al empresario Fernando Padilla Farfán, ya que últimamente se le ha visto muy pegado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con quien le une una amistad de hace algunos años, Padilla Farfán, es una pieza clave dentro del equipo del secretario de Gobernación, ya que en las giras que se están realizando en todo el país lo ha estado acompañando, el empresario veracruzano es el encargo de convocar a diversos sectores de la sociedad civil a reunirse con López Hernández y así intercambiar opiniones sobre problemas empresariales, el secretario de Gobernación, se compromete a seguir trabajando con ellos como hasta ahora lo vienen haciendo con el actual Gobierno Federal.

*El ex dirigente nacional del desapareció Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, ahora resultó una blanca paloma, se le fue con todo al gobernador del estado de Morelos y ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco Bravo y como dijera el clásico, "cuando andaban juntos se pusieron de acuerdo para el robo, pero ahora se pelean por la repartición del botín", así sucedió entre Erick y Cuauhtémoc, ahora se acusan mutuamente de diferentes fechorías, diciendo Flores Cervantes, que el Cui todo el tiempo anda alcoholizado y así toma decisiones muy graves de su Gobierno, además que andan hablando mal del Presidente de la República, por otro lado Cuauhtémoc Blanco comenta que el ex dirigente del PES pensó que iba a ser el Gobernador adjunto y así tomar decisiones importantes en las obras del Gobierno de Morelos, pero se equivocó ya que la gente voto por mí y no por el PES, así las cosas con este par de pillos, ahora se dan hasta con la cubeta, que bonita familia.

*En el municipio de Sayula de Alemán, Veracruz siguen los conflictos políticos-laborales, la presidenta municipal, Leticia Sánchez Vargas, quien por cierto se dice protegida por el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, sigue haciendo de las suyas al meter a la cárcel a quien no esté de acuerdo con ella, recordemos que el año pasado detuvieron al Tesorero Municipal, Rafael González Cárdenas, al que acusan de delito contra la salud y portación de armas y esta semana que pasó volvieron hacer de las suyas deteniendo en la capital del estado (Xalapa) al regidor, Abimael Merino de los Santos por el delito de violencia política, pero los verdaderos afectados de todo este arguende es en realidad el pueblo y los empleados municipales, al ver que sus autoridades se están dando duro entre ellos, un grupo de trabajadores protestó por sus pagos atrasados y fueron retirados a golpes del municipio, saliendo mucha gente golpeada, esperemos que el agua no llegue hasta el río y se tengan que lamentar de algunos muertos por este problema político, creo las autoridades estatales y el Congreso Local deben de poner un alto lo más pronto posible, al tiempo.

*Después de 3 años de estar detenidos en Estados Unidos, este martes 24 de enero del presente año, inicia el juicio en contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en México, acusado de estar metido en el narcotráfico; para llevar a cabo este juicio fueron entrevistado durante tres días por la juez Peggy Kuo a 191 personas de las cuales 12 fueron electas como jurados titulares y 6 suplentes.

En este juicio se presentaran más de 70 personas como testigos en contra del ex funcionario mexicano, donde se dice habrá narcotraficantes detenidos en Estados Unidos (quienes están en el programa de testigos protegidos), entre ellos se menciona a uno que rendirá su declaración en contra de García Luna, es nada menos que Jesús Zambada hermano de Ismael "El Mayo" Zambada, a quien se le identifica como miembro de cartel de Sinaloa, también se espera la declaración de Edgar Valdez Villareal "La Barbie".

Este juicio se calcula tendrá duración de unas 8 semanas, en este tiempo los miembros del jurado tiene prohibido ver noticias, leer periódicos, escuchar radio, ver TV y redes sociales, sobre el tema del caso en el que están participando, en días pasados en la mañanera que acostumbra dar el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una periodista le preguntó que en el juicio contra García Luna se menciona al ex Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel YunesLinares y AMLO dijo que debemos estar atentos al juicio porque van a salir a relucir muchos más nombre de exfuncionarios, pues estaremos atentos en las próximas semana a ver que otras sorpresas (nombres) salen a la luz pública.

*La que viene realizando un gran trabajo legislativo y de gestión es la Diputada Federal del Distrito de Martínez de la Torre, Veracruz, Mónica Herrera Villavicencio, quien se ha dedicado a recorrer las localidades de su distrito y principalmente las más abandonadas, este mes de enero llevó alegría a miles de niños de esas comunidades con regalos y juguetes, además, en la Cámara de Diputados Federal, presento un punto de acuerdo para que el Congreso Local de Veracruz modifiquen la ley que regula los derechos de los trabajadores de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), en su explosión de motivos menciona que no es posible que la UPAV siga contratando a sus maestros bajo el esquema de Outsourcing cuando la 4T logró que se declarara inconstitucional y que ese cambio es necesario para favorecer a los trabajadores y sus familias, sin duda la Diputada aplica aquel dicho "El buen juez, por su casa empieza, esperamos que Mónica Herrera, siga trabajando duro por sus paisanos veracruzanos, en hora buena.

*Otro que no para de trabajar por el beneficio de su municipio es el alcalde de Puente Nacional, Roberto Montiel Montiel, quien en próximos días va a inaugurar sobre la carretera federal Xalapa-Tamarindo y en coordinación con el Gobierno del Estado, la nueva subestación de la Guardia Nacional en presencia del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez; el Secretario de Gobierno, Erik Cisneros Burgos; así como invitados especiales, la comuna municipal y colaboradores del Ayuntamiento; ojalá todos los presidentes municipales del Estado tuvieran esa dinámica de Montiel Montiel de trabajar día a día por su pueblo, enhorabuena.

Nos leemos la próxima semana.

