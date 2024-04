Estrategia: Impedir la victoria de Rocío

Ante la ventaja amplia que desde la precampaña tenía Rocío Nahle, la candidata de Morena en las preferencias rumbo a competir por la gubernatura de Veracruz, al respecto de la oposición.

La oposición decidió una hoja de ruta, el PAN, bajo el liderazgo del grupo político de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, descarriló la precandidatura de su alfil, más notorio que era el senador Julen Rementería y en la incertidumbre de no poder ganar con un miembro del grupo arriba señalado, empujó la alianza con el alicaído PRI y el desdibujado PRD, con la propuesta de, ellos mismos (el liderazgo en cuestión del PAN), reorganizar el PRI y otorgarle la candidatura a la gubernatura, en la persona del priista de mejor imagen y sobre todo más confianza para el liderazgo panista, en este caso Pepe Yunes.

Sin embargo, sabedores de que estaban muy atrás en las preferencias, plantearon astutamente una campaña de contrastes, ambiciosa y a los ojos de ellos, con una buena perspectiva de otorgarles posibilidades de disminuir la desventaja ante el oficialismo.

Con sus reconocidos dotes de espionaje, e información y con un guiñó repleto de sofismas y mentiras a medias y una estrategia muy puntual de marketing y comunicación empezó la campaña negra, a través de un tercero, y por qué de un tercero, al que se le otorgaba la información y se le daba un guion, pues muy sencillo, así en caso de salir mal la estrategia, se puede deslindar fácilmente la oposición de él y sus publicaciones, sus actuaciones y visto los últimos días, sus instrumentaciones legales(denuncias), esto explica la falta de acompañamiento de los partidos, hacia el empresario elegido para acudir a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia en contra de Rocío Nahle.(Por supuesto enriquecimiento ilícito y otros).

Cuáles son las pruebas de esta denuncia?, las que a usted se le puedan ocurrir, según escrituras públicas de propiedades de la candidata y su familia, pero nadie, ha verificado que los documentos presentados sean verídicos, la autoridad lo hará a partir de la denuncia, desde luego, pero eso tomara meses y la campaña acaba en un mes y la elección viene de inmediato el 02 de junio, cuál es el objetivo entonces?, muy sencillo, manchar a Nahle, sembrando la duda de su honestidad entre los ciudadanos.

¿La estrategia mediática como se explica?, más sencillo aún, tanto el PAN, como el PRI , tienen conocidos entre la prensa a los que, en vista de esa amistad, les solicitan publiquen tal o cual información, cosa que lo hacen en el famoso nado sincronizado, que significa, un speech, un boletín que se reparte y es publicado por los medios de manera simultánea en tiempo, forma y espacio, desde luego a través de medios locales y nacionales, por cierto exactamente los mismos por los cuales se ataca y denosta al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Doctora Claudia Sheinbaum candidata de Morena a la presidencia de la república, que casualidad no.?

En cuanto al origen, como despectivamente se le llama "zacatecana", que se pretende con ello.?, se pretende revivir los demonios más internos e intensos del racismo, de la discriminación, de la exclusión y la violencia de género, por qué en el fondo, lo que se detesta es el hecho de que una persona, no nacida aquí, pueda ser querida por el veracruzano y este vea en ella, lo que no pudo ver en algunos gobernantes que le antecedieron, honestidad y amor por el estado, pues en conclusión, es muy vergonzoso que uno no nacido aquí, ame la tierra que los que aquí nacieron saquearon y robaron por 70 años.

Para terminar, las encuestas dan ventaja al oficialismo en Veracruz, es verdad la última palabra la tendrá el pueblo el 02 de Junio, pero el ciudadano debe tomar una decisión informada, no manipulada como lo pretenden a base de escándalos y difamaciones sofistas en la oposición, Rocío hará historia siendo una dama y pues en Veracruz, algunos no le perdonan la osadía de que siendo mujer pueda gobernar.

Los golpes y los escándalos subirán de tono, conforme se acerca la fecha de la elección, lo que se busca es restar a como dé lugar puntos a Morena y claro también minando desde abajo, en la pretendida puja por convencer a líderes en tierra de que se pasen al lado de la oposición, la narrativa, la percepción y la campaña psicológica también cuenta, pero algo raro flota en el mensaje de la oposición y es lo siguiente:

Si tan buenas ideas y planes tenían para Veracruz, por qué no los llevaron a cabo en 70 años de gobierno priísta y panista?

Es cuanto, amigas y amigos.