Estando Adán Augusto de moda; llega y se queda

Adán Augusto López, parece entender el método del Presidente de México, Don Andrés Manuel López Obrador, pues en las encomiendas recibidas como lo ha sido esta semana, lo mantiene cerca de las alianzas rentables.

Estar en el manejo de la gobernabilidad y la gobernanza encausa a proyectos de rentabilidad tarde o temprano, y Don Adán Augusto, está en ruta del camino transexenal que le viene, y bien.

A diferencia de los rivales internos en materia de enfrentar para superar las venideras encuestas de acuerdo a lo que el Consejo Nacional de Morena y el dirigente Mario Delgado han dicho ante los medios y desde diversos foros, al tabasqueño Adán Augusto su posición le justifica que acuda en todo sitio de la geografía nacional con la personalidad política, jurídica, legal y administrativa al ser el secretario de Gobernación o sea, su investidura potencia su asistencia, el diálogo, acuerdos y sus alcances.

Mientras que el universo de actuación que justifique la movilidad y presencia de Doña Claudia, Don Marcelo y Don Ricardo en el territorio nacional en poco les favorece pues además les potencia a sus rivales externos desde los partidos no aliados de Morena haciendo fértil les ataquen y con ello, les mermen en su caminar.

De entrada el INE está obligado a llamar a simpatizantes de todos los servidores públicos a que se abstengan de realizar conductas que tiendan a influir en el proceso del 2024. Y más aún en quienes tienen una responsabilidad focalizada y se salen del mismo, mientras en el caso de Don Adán Augusto López Hernández, el exprectro que le corresponde desde la Segob resulta más fértil.

La Jefa de Gobierno tiene de frontera a la Cdmx; el canciller su misión está en el universo exterior del país y el senador de la República es quien se acerca un poco más al secretario de Gobernación por razones de tareas en común, incluso la favorable investidura para moverse en toda la nación.

Sin duda los cuatro personajes -insisto- habrán de aparecer en la boleta electoral del 2024 y también, en el momento oportuno, sabrán cruzar acuerdos de beneficio para el proyecto transexenal que ha venido promoviendo el Señor Presidente,-continuidad y crecimiento de la 4T,- pero mientras se conocen las reglas de operación y las "encuestas" -que son indicativas, más no decisivas- Don Adán Augusto parece cabalgar desde la primavera a un verano cálido, que le enlace al invierno político del arranque final a las urnas.

Sin omitir que en política lo único cierto es lo incierto y que los diagnósticos suelen cambiar, hoy Adán Augusto está a diario y permanentemente en el gusto social desde las mañaneras e inicios y término de los noticieros del día. Dicho de otra forma: está desde que amanece y hasta que anochece.

Un café con doble carga

La dinámica de agenda poco típica del Presidente López Obrador, seguramente llevó a que presentara "el váguido" -del que dicen algunos médicos que se trata de una ráfaga de pérdida del sentido- y que ha llevado al Mandatario al periodo breve de indisposición a su diaria rutina. La logística operativa de toda autoridad demanda -en lo posible- buscar alternar espacios de trabajo con los de descanso obligados, así que lo mejor sería que Don Andrés Manuel use regularmente las aeronaves y transporte de la fuerza aérea mexicana a su disposición y con ello, procurar adelgazar "el trajín" pues, a nadie conviene un Jefe de Estado con quebrantos en la salud.

De sobremesa

Terminados los rumores y hasta quizá la desinformación institucional -planeada o no, estratégica o no- por la ausencia y el silencio del Presidente de México ante un "cuadro de Covid" que ha presentado, creo que no deben llevar al abandono y el olvido de los temas de interés para la sociedad y que no son pocos, como la desaparición del INSABI, los hackeos a sistemas en oficinas públicas como la Sedena, la inseguridad, la inflación, entre otros asuntos no menos importantes. Y mientras "el silencio que comunica" y la no aparición pública acostumbrada cotidianamente de Don Andrés Manuel, ya es historia.

Un café para llevar

En la agenda presidencial del día viernes pasado en Veracruz, el Jefe del Poder Ejecutivo Federal sostuvo una "reunión privada" acompañado por el gobernador, mandos Militar y Naval y el secretario de Gobernación. Los acuerdos se dejarán sentir en la agenda por venir.

¡ES CUANTO!

enriquezambell@gmail.com

