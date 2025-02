Escenarios

Slavoj Zixek, filósofo esloveno, nos relata: "Permítanme parafrasear aquí un viejo chiste de la RDA: Putin, Xi y Trump se encuentran con Dios y cada uno puede hacerle una pregunta. Putin comienza: "Dime qué pasará con Rusia en las próximas décadas". Dios responde: "Rusia se convertirá gradualmente en una colonia de China". Putin se da vuelta y comienza a llorar. Xi hace la misma pregunta: "¿Y qué pasará con China en las próximas décadas?". Dios responde: "El milagro económico chino habrá terminado; tendrá que volver a una dictadura de línea dura para sobrevivir mientras pide ayuda a Taiwán". Xi se da vuelta y comienza a llorar. Finalmente, Trump pregunta: "¿Y cuál será el destino de los EEUU después de que tome el poder nuevamente?". Dios se da vuelta y comienza a llorar".

Trump ha impuesto nuevas restricciones a la inmigración, promulgando sus planes de deportación masiva de residentes indocumentados e imponiendo aranceles diseñados para proteger el empleo estadounidense, que podrán aumentar significativamente el coste de los productos importados.

Los demócratas advierten de que esta puede ser una presidencia sin "vallas de contención" para limitar las propuestas más peligrosas de Trump. Los republicanos, un partido que se ha rehecho a imagen y semejanza de Trump, esperan que éste pueda promulgar más eficazmente su agenda sin la resistencia interna a la que se enfrentó en su primer mandato.

Ya como presidente Trump ha remodelado al gobierno estadounidense a su libre albedrío: incorporando a políticos y legisladores de Florida, varios comunicadores de Fox News. Ex agentes de la CIA, FBI y DEA al por mayor. La ultraderecha a ultranza. De aquí y acullá.

Desapareció todo rezago de los demócratas enquistados, en decenas de años, dentro del gobierno estadounidense, ejemplos: El gran capital de George Soros, Black Rock de Larry Fink, Bloomberg, Goldman Sachs y sobre todo los ex presidentes demócratas/republicanos como los Clinton, Bill con su Hilary y los intereses oscuros de Obama, junto a los Bush, padre e hijo, ellos fueron los autores iniciales del muro en fronteras de México, deportación masiva de inmigrantes latinoamericanos, fortalecimiento de la distribución y consumo de estupefacientes en la Unión Americana y sobre todo la banca lavadora de dinero ilícito junto a empresarios y sus grandes consorcios internacionales (ojo: esperemos la nueva versión de Jesús Esquivel "Los Narcos Gringos"), ellos promotores del trafico de armas de EEUU al crimen organizado en México, Colombia y Ecuador, al procesamiento de drogas en las farmacéuticas transnacionales responsables de la fabricación formal de fentanilo y todos los derivados de drogas sintéticas.

Según Alfredo Jaliffe, extraordinario especialista en geopolítica a nivel mundial, determinó desde hace años en sus libros, su sitio en Youtube "Radar Geopolitico", sus columnas, en La Jornada y profundas y cada vez mas seguidas entrevistas en Tabasco noticias, Tele Sur, RT, Spuknik news, ha dicho siempre: "El libro Nuevo orden geofinanciero multipolar: desdolarización/Divisa BRICS, Jaliffe llega en un momento único, porque nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial, algo en lo que casi todas las grandes potencias están de acuerdo... En este panorama, "el verdadero poder de Estados Unidos ya no es militar, ha quedado rezagado; Rusia le lleva una delantera de 20 años por algo que no se maneja mucho en los medios: ese país hoy posee misiles hipersónicos que pueden viajar a nueve match (nueve veces la velocidad del sonido), en tanto Estados Unidos no ha tenido éxito al probarlos.

Por eso China sería la segunda superpotencia militar "Estados Unidos tampoco es ya la superpotencia geoeconómica y a escala nominal del producto interno bruto; China está a punto de desplazar a los estadunidenses en dos o tres años. Igual a escala tecnológica, hoy China produce más publicaciones que Estados Unidos.

El Pentágono reconoce que en cuestiones de inteligencia artificial China lleva 15 años de ventaja a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el poder de este país? El dólar". El solo como analista sin que el gobierno mexicano lo integre, ya de plano como asesor externo. Error descomunal. Ojo Claudia, ¿eh?

Ya este nuevo mundo se determina por la tripolaridad y prevalece la lógica anti globalizante, que impuso la USAID, Soros y la banca internacional, lavadora de capital del narcotráfico. Este nuevo imperio esta en ciernes junto a los grandes capitales enajenadores de conciencias a traves de redes sociales, medios controlados por USAID, conciencias manejadas por X, Facebook, Instagram, TikTok, Google, Marcosoft y las IA: ChatPT, Nova, DeepSeek. George Orwell y su visión 1984 superada por los nuevos dueños del mundo virtual: Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page, Sundar Pichai.

Ellos y sus domésticos Bukele, Miley, Bolsonaro, Noboa y la apéndice de Claudio X, Xóchitl Gálvez, el neo ultraderechista Eduardo Verastegui. Ojo junto a los periodistas financiados por USAID por años que duermen en Univisión, Proceso, Reforma, Universal, Economista, Financiero, Televisa, Azteca etc.

Si esto es así, donde y como queda México ante este embate financierista del poder imperial, Israel aliado estratégico de Estados Unidos (ambos coludidos) determinan que este mundo unipolar desaparece con su globalización, para dar entrada a la realidad tripolar; Rusia, China y Estados Unidos.

Eso es evidente. El mundo ha cambiado. Y México debe estar consciente de este cambio que debe y tiene que transformarlo. Bien lo asentó Carlos Slim en su conferencia de prensa: Inversión urgente, pública y privada, elevar coeficientes macroeconómicos, transformación científica y tecnológica, y sobre todo invertir en educación técnica y superior. De otra manera nuestro país estará rezagado en el futuro inmediato. O crecemos en forma independiente o nos llevara el carajo.