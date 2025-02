Los ejes de Trump: MAGA y el proyecto 2025

Bill Clinton en su cierre de campaña vociferó: ¡Es la economía! estúpido...Hoy lo retoma Donald Trump con su "Es el petróleo, el oro, el litio, el gas, el agua, las tierras negras y criptomonedas. ¡Estúpidos!". Y así, con la nueva versión de su gobierno, amenaza a un tercer periodo, lanza su MAGA (Make América Great Again. Que América vuelva a ser grande) y su proyecto 2025: Groenlandia, Panamá, el Golfo de México y Canadá, más los aranceles para todo y a todos, expulsión de inmigrantes latinoamericanos, declarar terroristas a los cárteles mexicanos, sin tocar a los gringos, envío indiscriminado de armas a Gaza y Ucrania (que curiosamente terminan en manos del crimen organizado). Opiniones contrastantes que van desde "éste, está loco" hasta lo declarado por Braulio Carvajal, en La Jornada, donde aparece el Trump 2.0, en símil de TIME: Long life the King con corona dorada en su clásica melena: "Los aranceles son un arma para conseguir sus fines políticos más que económicos, que conllevara a la devaluación del dólar. Y sobre todo recuperar la industria manufacturera son las amenazas de Trump no sólo a México sino al mundo, son una locura, todas están basadas en premisas falsas y populistas."

La reacción de Canadá, Europa, China y sobre todo la OPEP sacuden la opinión pública internacional y conmociona en forma estrepitosa hacia adentro de los mismos Estados Unidos. Trump en su primer mes, del segundo mandato frena a la prensa, controlada por George Soros que fortaleció a los demócratas Clinton, Obama, Biden y los republicanos Bush, padre e hijo. Íntimamente relacionados con la banca Black Rock y Goldman Sachs. Manejando intereses de las grandes corporaciones, mismas que dieron vida a la etapa neoliberal de libre mercado: El Globalismo en toda su excelencia. Lo que condujo a Estados Unidos a una quiebra en su economía, semejante a las crisis de la Gran Depresión de 1929, la crisis financiera del 2008 y la recesión de 2020. Los indicadores económicos que han mostrado su debilidad económica: Desempleo. En 2008, la tasa de desempleo se duplicó y en 2020, durante la pandemia, alcanzó el 14,8%. Producción industrial. En 2008, la producción industrial se redujo 10% en comparación con enero de 2008. Ventas de autos. Deuda pública. En 2023, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, con una deuda del 118.73% del PIB. Factores que han contribuido a la crisis actual: la especulación financiera, sobreacumulación y sobreproducción. Debilidad del consumo masivo. Alto endeudamiento público y privado. Pero ante todo destaca la expansión en producción y fabricación de armas destinadas a las guerras por el petróleo: antes Vietnam, Afganistán, e Irak y ahora Ucrania, Siria y Gaza. Todas ellas demostraron la incapacidad de ganarlas.

En el caso de Afganistán, impulsaron y protegieron la siembra del opio dando pauta a la heroína afgana, que hoy representa el 95% del mercado en Europa y el resto del mundo. Mientras Vietnam e Irak fueron devastados por el petróleo, hoy Ucrania será compartida entre Rusia y Estados Unidos, Siria para penetrar en Irán y el genocidio de palestinos en Gaza, afín de convertirla en paraíso inmobiliario y turístico. Negociando con países africanos y asiáticos el traslado de mas de dos millones sobrevivientes, en esta nueva modalidad bélica: "váyanse para que crezca". El vicepresidente JD Vance, próximo contendiente si es que no se hacen cambios a la Constitución para darle una tercera oportunidad a Trump, en su discurso lanzó un duro ataque contra las democracias europeas, asegurando que la mayor amenaza que enfrenta el continente no proviene de Rusia y China, sino "desde dentro". Macron convocó a una Cumbre en París sobre Ucrania, en su intento de reunir a Europa. La cumbre se celebró con más ausencias que presencias, generando controversia entre los países europeos. Todo ello indica el inicio de un nuevo orden mundial, que abandona la visión globalista del neoliberalismo, para dar entrada a una etapa imperial de un capitalismo tripolar: Rusia, China y Estados Unidos (en ese orden), se avecina un nuevo reparto territorial y Ucrania entra en escena con una Europa maniatada.

Alfredo Jaliffe en su columna Bajo la Lupa, de La Jornada, expone: "La derrota del comediante jázaro Zelensky y la asunción de Trump 2.0 catalizaron el arranque de un nuevo orden mundial tripolar entre EU/Rusia/China y otorgaron la razón triunfal al ya histórico discurso del zar Vladimir Putin hace 18 años en la Conferencia de Seguridad de Múnich (SCM), donde abogó por la creativa multipolaridad. Fue el momento culminante cuando nolens volens (ya sea que quiera o no; querámoslo o no.) se inició un G-2 que hoy parece más indisoluble que nunca entre China y Rusia, lo que dejó sembrado y aislado geoestratégicamente a EU.

David Brooks, en su American Curios: Esperando Waterloo, nos narra: "En un manicomio, un paciente de repente grita desde su cuarto: soy Napoleón. Otro enfermo le pregunta desde otro cuarto, ¿cómo sabes? y el primero le responde: Dios me lo dijo. Desde un tercer cuarto, una voz grita: No te dije tal cosa. Disculpas por usar de nuevo esa vieja broma, pero es necesario porque alguien que cree Napoleón ha tomado el poder en Estados Unidos. Trump tuiteo en X: respondiendo a críticas y demandas legales por su asalto al gobierno federal al buscar nuevamente el Poder Ejecutivo: -Aquél que salva a su país no viola ninguna ley-. Esa frase es atribuida a Napoleón justo cuando inicia su asalto a la Constitución francesa para, eventualmente, declararse emperador. Trump lo usa, pero es tan narcisista que se negó a darle crédito al original".

Lo importante es que se frena o da una tregua a la inminente Tercera Guerra Mundial. Ya que el reparto, ahora, se hace antes de la acción bélica. Por ello la alianza de Trump con los grandes magnates de empresas mediáticas. Pero como dijera Loló Navarro: "Esa es otra historia", la manipulación mediática vía internet, redes sociales y medios convencionales, se analizarán la próxima semana.