Así es señores me refiero a Alejandro Bragado, un entrenador de "mercadotecnia", de mucha labia, de muchas promesas incumplidas, de cambios absurdos a los alumnos sin necesidad, claro, por no tener los conocimientos científicos del desarrollo del tenista en sus fases sensibles y menos aún de la biomecánica.

Y en estos casos es lógico que alguien que no sabe jugar, ni jugó un alto nivel difícilmente entendería lo que debe hacer para que su jugador tenga más y mejores golpes, por citar un ejemplo.

Para muestra basta un botón. Sus jugadores jamás han ganado un evento ITF en JR y menos a nivel profesional.

Pero se vende bien porque se ostenta como alguien que sí puede y claro sí puede, pero engañar, sí puede, pero desarmar a muchos jugadores de sus mecanismos correctos.

Es poco menos que imposible que a todos los quiera hacer jugar igual, es un grave error, porque hay algo que se llama somatotipo, entonces no puede jugar igual un Ignacio Ruiz Martinez que un Jaime Baqueiro, como tampoco puede jugar igual a un Pepe Croda como a un Arturo Aguilar.

Tampoco es viable que juegue igual un Tiburón Ramírez como su hermano Kazón Ramírez, esto solo para irnos entendido.

Es lo que a Alejandro Bragado no le ha caído el veinte, que armar a un jugador de alto nivel tiene que ver con sus bioquímica natural, con sus cualidad físicas y con su manera de seleccionar sus tiros .

Claro, en el mundo de los padres éstos se dejan influenciar por la verborrea, por la mercadotecnia, por los jugadores que lo rodean, pero a quienes no formó, más bien a muchos "pirateó".

Tuvo en sus manos a jugadores de la talla de Dulce Sapieri Rodríguez como ejemplo de a quienes no supo levantar jamás su nivel, sino todo lo contrario.

Para mí como entrenador su estancia del 2014 al 2022 dejó su mejor huella, engaños, traiciones , deudas, pero lo más grave ilusiones de algunos, padres y directivos .

Por sus hechos ya sabidos se dio a conocer, dice el refrán cría cuervos y te sacarán los ojos.

Por cierto, en su reciente evento de Córdoba dejó cuentas pendientes y si no, pregúntele al mesero de esa ciudad a quien no le liquidó lo consumido. Pero ya los directivos lo van a esperar para cobrarle o poner un anuncio que diga "Señor Bragado pague sus cuentas y por favor ya no de pena ajena, no vuelva a desayunar aquí".

Y tan solo colofón, recordar que a muchas familias de esta ciudad de Veracruz que omito por respeto sus apellidos, Alejandro Bragado estafó como fantomas, de manera elegante, pedía adelantos de clases, mismas que nunca fueron retribuidas con el trabajo prometido.

Vendió espejitos y se los compraron.

*Djokovic va por todo en este 2023*

El tenista serbio Novak Djokovic, número 5 en el ranking ATP con 4 mil 820 puntos tiene a 2 mil de distancia al juvenil español Carlos Alcaraz, actual líder del organismo rector del tenis mundial.

No obstante, dicen los expertos y gente allegada a Nole que este 2023 llega muy fuerte, ya que si bien en este año solo pudo participar en un Grand Slam (Wimbledon y que ganó), debido a su resistencia a vacunarse, dejó dudas si en realidad podía haber cerrado de mejor manera, de haber participado en el Abierto de Australia y en el US Open.

*Amigos hasta la próxima* .

Ing. César Ramírez Aguirre

40 años de carrera profesional

Generando campeones

