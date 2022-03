En Veracruz, conmemoran con fotos de funcionarias

Columna: Política a la veracruzana

Marzo 09, 2022

Por: Paulina Ríos Fecha: Marzo 09, 2022, 07:36 a.m.

No es celebración, es conmemoración, no es regalar flores, chocolates, mandar besos y abrazos, es reconocer, en hecho, derecho y acción el papel que han jugado las mujeres a lo largo de la historia y que ha costado la muerte de muchas de ellas, para lograr avances significativos, aunque no definitivos.

En Veracruz, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, pancartas colgadas en palacio de gobierno con la foto de mujeres en cargos de primer nivel, como es el caso de la Fiscal General, la Presidenta del Poder Judicial, la Presidenta del Congreso y organismos autónomos, como un mensaje de que, en Veracruz se respalda a las mujeres.

Aunque generó más críticas que halagos, pues veracruzanas aseguran que no basta colocar a mujeres en cargos de primer nivel, sino dotarlas de auténtica autonomía y por supuesto respeto en el ejercicio de sus funciones, pues lamentablemente aseguran -en aquella entidad- las mujeres en el poder están reducidas a recibir órdenes.

Los propios colectivos de madres de personas de jóvenes desaparecidos han lamentado que sea una mujer al frente de la Fiscalía quien violente sus derechos.

El mensaje aquí es claro, no basta presumir encomiendas, sino resultados que manifiesten autonomía, acciones y resultados tangibles, más allá de la imagen.

En todo el país, miles de mujeres se dieron cita para participar en diferentes manifestaciones donde la constante fue poner un freno a la violencia feminicida, en el zócalo de la ciudad de México miles de mujeres se concentraron. En la capital veracruzana las marchas a diferencia de otras ocasiones, transcurrieron con calma, eso sí, en todas y cada una de las manifestaciones hubo reclamo por justicia. Ese es el gran pendiente, coincidieron.

En la entidad veracruzana, el Gobernador Cuitláhuac se fue lo más lejos de la capital. El evento oficial fue en el Valle de Uxpanapa, donde el "calor" del mandatario se volcó hacia Cecilia Guevara, Presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso Local y hacia la Presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz.

Un viaje de casi 7 horas por carretera. Allá en los límites de Oaxaca, los funcionarios estatales se trasladaron con el Gobernador para conmemorar el 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mientras que, en la capital, que alberga la sede del Poder Ejecutivo, mujeres se concentraron al final de la marcha, en la Plaza Lerdo, para exigir a las autoridades un freno en la inseguridad y erradicar la impunidad en los feminicidios, frente a un palacio que se encontraba vacío.