En peligro la gubernatura de Veracruz

Marzo 06, 2023, 07:12 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Marzo 06, 2023, 07:12 a.m.

De acuerdo a las últimas encuestas realizadas ya no se perfila como antes un triunfo desahogado de Morena sea quien fuera su candidato a la gubernatura de Veracruz, si bien la titular de la Secretaría de Energía, Norma Rocío Nahle García sigue en la punta, la amplia ventaja que tenía se empieza a achicar frente a los aspirantes del gobierno estatal, no se sabe si han sido alentados por el gobernador Cuitláhuac García o por motu propio, al considerar la forma como fue designado el ingeniero xalapeño. El arrastre electoral de AMLO no estará presente.

Hay ciertos agravantes de la que es ajena la funcionaria federal, la criticada gestión sin ninguna obra de valor de la administración estatal con la seria consideración de ocupar un primer lugar en feminicidios, donde sobresalen las maestras ejecutadas en sus escuelas donde laboraban o en sus domicilios particulares, además de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por varios miles de millones de pesos y no tener ningún control de las graves divisiones internas entre los secretarios de su gabinete.

Por otro lado, si se junta el PRIAN y concilian en cualquiera de los dos políticos mejor aceptados Pepe Yunes y Julen Rementería sumados los puntajes rebasan al partido en el poder por amplio margen.

Para llorar la justicia

El Poder Judicial en México se fue construyendo para proteger a los corruptos y a las élites económicas y políticas denuncia el presidente López Obrador. En Veracruz ocurre lo mismo protegen a los funcionarios del pasado y del presente, así como a los "ricardos" y hasta hacen grandes negocios como las ciudades judiciales con "Pedel" Álvarez y son manejados a su antojo por el número dos del estado.

Desde que llegó la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña "se desató una serie de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Es un formalismo extremo, como fueran omnímodos los jueces, que son autónomos y que pueden hacer lo que quieran".

No se trata de intervenir en otro poder dice AMLO, es no callar ante la injusticia y la corrupción. Cada caso que se ha planteado como el fallo favorable al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y descongelar las cuentas de la esposa de García Luna. Hay que presentar las denuncias contra los jueces son servidores públicos que no gozan de ningún privilegio. Ni modo que tengan impunidad... concluyó.

Se preparan las autoridades por una manifestación

Para el día ocho están concentrando a todas las mujeres de los cuerpos policiacos del estado porque tienen grandes temores que la manifestación que será realizada en la ciudad de Xalapa por grupos feministas se les salga de control y es que el ambiente político en Veracruz está demasiado caliente, ante el malestar existente en contra de las autoridades estatales, al ocupar el segundo lugar a nivel nacional en feminicidios y en tos de violencia en contra de las veracruzanas.

Lamentablemente se ha perdido el respeto a la investidura del jefe del ejecutivo estatal. No hay respeto para que lo saquen bailando en un antro, cuando tiene todo el derecho de dedicar su tiempo libre en lo que él quiera.

Se mantenía bajo secreto esta concentración de los cuerpos de seguridad y resulta que al personal que tenían de descanso le cancelaron esos permisos que son obligatorios por ley al permanecer semanas completas dedicadas al servicio.

