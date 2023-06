En noviembre se conocerá al sucesor de Cuitláhuac

Columna: Maquiavelo

Junio 23, 2023, 07:06 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Junio 23, 2023, 07:06 a.m.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el delegado federal y la persona con mayor antigüedad dentro de los partidos políticos de izquierda y de méritos propios dentro de la fundación de Morena, arremete en contra del secretario de Gobierno, el agrónomo Eric Cisneros de manera irónica sobre sus dotes de un iluso escritor y de pasadita contra Norma Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, sobre las elevadas tarifas de luz a quienes consideran como sus competidores para la gubernatura del estado de Veracruz.

Él conoce su juego político para estar en esa competencia electoral, ya que cuenta con el apoyo incondicional de los adultos mayores, de los estudiantes sin recursos y las personas de discapacidad por atenderlos mensualmente con los programas de Bienestar establecidos por el gobierno federal.

En números redondos son varios cientos de miles de votos que van a registrarse en la encuesta que se va a realizar en noviembre para designar quien será el sucesor del ingeniero Cuitláhuac García. Es de los políticos veracruzanos que se mantiene a distancia del grupo en el poder estatal, situación que le otorga una gran ventaja para que no existe ningún compromiso y en su campaña ofrecer la realización el verdadero cambio que espera la frustrada población veracruzana. De manera discreta realiza sus giras por todo lo largo del territorio de la entidad y visita periódicamente a los medios de comunicación aliados de la cuarta transformación.

Otra ventaja del delegado federal Ladrón de Guevara es que ha mantenido en secreto con cuál de las corcholatas presidenciales apoyará en las encuestas de fines de agosto donde saldrá el sucesor de López Obrador, por lo pronto es ajeno a las intenciones electorales-políticas que tiene el gobernante García Jiménez. Con nadie de los precandidatos se ha confrontado y mantiene una buena relación con el líder nacional Mario Delgado y no se diga con el presidente López Obrador.

Se lanza Adán Augusto contra Televisa

Ningún político mexicano se había atrevido a confrontarse con la influyente empresa de los medios audiovisuales que es Televisa y el ex secretario de Gobernación y precandidato presidencial, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández lo hiciera en el primer día de su gira por el estado de Jalisco.

Esa actitud de rebeldía a la que se reiteraba en todos los tiempos de su existencia que eran los soldados del presidente, se encontró con alguien que conoce las debilidades de ese negocio televisivo al afirmar "Si el pueblo se organiza no nos gana Televisa" y vaya que sintieron que le temblarían los huesos al último heredero de los Azcárraga. Se apagarían las estrellas de ese canal.

Será el lunes cuando los opositores darán a conocer su plan

El lunes 26 darán a conocer los partidos políticos PRI-PAN-PRD cual será el sistema para seleccionar al candidato presidencial de dicha alianza opositora. Posponen los tiempos porque no cuentan con la figura competitiva de valía política ante el que resulte electo de Morena, con el sobado pretexto que no quieren violar la ley sobre los tiempos electorales, un cuento que nadie se los cree, Beatriz Paredes es la propuesta del tricolor, Santiago Creel del PAN y Silvano Aureoles por el PRD, con esa escuálida caballada empieza a desesperarlos máxime con la desbandada del PRI en Hidalgo y del PAN en la ciudad de México y del PRD no encuentran a quien cierre la puerta.

