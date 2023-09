En la mira

Septiembre 11, 2023, 07:30 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Septiembre 11, 2023, 07:30 a.m.

En Misantla, evento en el que la secretaria de Energía, Sener, Rocío Nahle García entregó obras con inversión de los gobiernos federal y estatal, no pudo eludir la insistencia de los cuestionamientos periodísticos.

Reporteras también, realizaron una pertinaz entrevista, bien planteada, atajaron a la funcionaria con una primera pregunta y no tuvo para donde hacerse:

¿Es tiempo de las mujeres. Ayer ganó Claudia Sheinbaum?

--Si es tiempo de las mujeres, en todos los sentidos. Esta obra que vine a inaugurar son las mujeres las más beneficiadas. Donde disminuye la pobreza, donde se le da mayores oportunidades a las mujeres, siempre la sociedad es más productiva, mejor el entorno social y económico.

En el sentido social, y en el político, México es ejemplo mundial, tenemos la mitad del congreso en el senado de mujeres, tenemos nueve gobernadoras, por parte de mi partido, hoy tenemos una coordinadora, candidata y que seguramente será una próxima presidenta de México y que será de la Cuarta Transformación.

¿Habrá gobernadora en Veracruz de la Cuarta Transformación?

-No sé si lo pueda decir.

¿En Veracruz, usted cree que se dé?

-Sí se va a dar. Lo que diga mi dedito.

Esa semana que terminó con la inauguración de dichas obras, la secretaria abrió, en cambio, una etapa de presencia en la entidad que antes no se había dado con tanta frecuencia y tan activamente.

Antes estuvo en San José Novillero en Boca del Río, donde inauguró el inicio de las obras de la primera planta de producción de catalizadores del país que dará servicio al sistema nacional de refinación del Instituto Mexicano del Petróleo.

Y es que bastaron unos cuantos eventos públicos para, como se dice por ahí, avivar el avispero, y generar por otro lado, una especie de contra-ataque de quienes siguen viendo un resquicio por donde entrar a la carrera para el 2024, que ya parece estar más que definida.

Además de la ebullición que empezó a generarse es obvio que habrá una serie de reacciones porque parece que de aquí en adelante la figura de la secretaria de Energía empezará a acrecentar mediáticamente y sin necesidad por obvias razones, de pinta de bardas y espectaculares.

Hay quienes dicen, los mal pensados, que como la mayoría o mayormente, esos espacios están ocupados por personajes de la Cuarta Transformación, solo fueron apartados para que la titular de Sener pueda hacer uso de ellos a su tiempo y si las circunstancias la llevan a encabezar por Morena la contienda por la gubernatura.

Interesante será conocer qué postura se tomará desde palacio de Gobierno, dado que en el escenario preelectoral parece desencadenarse una ambiciosa intención de competencia desde la segunda oficina del mismo.

Y es sabido a que así como nunca titubeó de su preferencia por la ahora ganadora del proceso interno de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, el gobernador Cuitláhuac García tiene su corazoncito en Rocío Nahle.

No la pierdan de vista, dijo recientemente, y agregaría: Cuando se habla de que una mujer debe gobernar, se les quiere dar como permiso, cuando realmente ha sido la lucha de ellas, de las mujeres, de todas, por alcanzar los cargos, una lucha propia y por lo tanto, Veracruz siempre ha estado preparado para eso".

Así que si es cierto que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ha botado la toalla en busca del Senado para redireccionar sus batería en busca de que haya un paso en falso y entrarle así a la interna para el candidato o candidata a gobernador, las cosas pueden complicar a García Jiménez.

O será que el mandatario veracruzano se mantendrá firme y sin titubeos, como lo hizo con Claudia Sheinbaum, y dejará su postura definida y depositará sus cartas en Nahle para que lo suceda?

De ser así, alguien debe amainar las emociones desatadas de algunos alcaldes como el de Pánuco, Oscar Guzmán Paz quien declaró que "por ser un conocedor de la problemática del estado de Veracruz y su entrega de trabajo" se pronunciaba por el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos para suceder al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En entrevista manifestó que "Veracruz es un estado muy importante para un proceso nacional y a nivel estado de Veracruz está teniendo buen trabajo, crecimiento, desarrollo, prosperidad y estoy seguro que Veracruz tendrá lo que el pueblo quiere", reafirmó.

Lo que no dijo si es para suceder a Cuitláhuac en diciembre, ya que el propio gobernador ha dejado entrever que también podría entregar el bastón de mando, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con Sheinbaum.

MUY EN CORTO

EL DESTINO DE LOS EBRARDISTAS EN VERACRUZ. Hay que estar muy pendientes de la decisión que puedan tomar en próximas horas los diputados locales "marcelistas" Marco Antonio Aguilar, Fernando Arteaga Aponte, Lourdes Juárez Lara, y Antonio Luna Rosales.

Sobre todo este lunes que se sepa el destino que le depara a su ex candidato Marcelo Ebrard, de quien se dice podría emigrar a Movimiento Ciudadano.

Hasta el momento el único que ha declarado al respecto es el "Huevo" Arteaga, quien aseguró que no habrá "desbandada" al menos no en el poder legislativo, aunque su postura es personal ya que su proyecto en Morena es ser el abanderado a la alcaldía y eso lo mantendría en las filas de ese partido. "El Huevo" no es tonto, es advenedizo y camaleónico. Sin duda.

Pero falta que se manifiesten sus compañeros de los distritos de Acayucan, Córdoba y Emiliano Zapata, quienes seguramente esperan la "señal" de este día para saber cuál será su futuro político.

Sin duda, en la bancada de Morena hay preocupación por la fisura que pudiera darse y por el contrario en MC se frotan las manos ante la posibilidad de incrementar el grupo parlamentario naranja, ya que con ese escenario hipotético tendrían voz y voto en la Junta de Coordinación Política.

