En la mira

Septiembre 04, 2023, 07:30 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Septiembre 04, 2023, 07:30 a.m.

Hace unas semanas en la sala de la Presidencia en la Ciudad de México se tocaba el tema Veracruz. Entre las definiciones que se discutieron estaba el Senado por la República.

La interlocutora que llevó el tema a la más alta cúpula, estaba más que preocupada por la disputa que en su estado traen varios actores y que los trae en plena confrontación, una lucha casi encarnizada. Y por ello la necesidad de definir, si así se le puede decir.

La polarización por hacerse del Senado de los personajes de la 4T en Veracruz se ha agudizado y ha llevado a una serie de exhibiciones, guerra sucia y grilla barata entre ellos, dañando seriamente no solo el proyecto de la sucesión en Veracruz sino de la Cuarta Transformación en el país.

Y es que del mandamás salió humo blanco. Y en medio del corto análisis, y una vez que valoró la lealtad, prudencia y hasta el silencio institucional de uno de los aspirantes, su postura fue para quien lo ha acompañado por tiempo en el proyecto de transformación del país, el actual delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Así, en el camino estarían quedando con todo y toalla tirada, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, Juan Javier Gómez Cazarín, diputado local y presidente de la Jucopo en el Congreso Local, el alcalde de Xalapa, Ricardo AhuedBardahuil y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

Eso por supuesto que no ha gustado nada en la aldea veracruzana. Y más de uno comenzaron a meter el acelerador. Bardas y espectaculares se inundaron de propaganda política y comenzaron las confrontaciones abiertas y señalamientos de traiciones. Toda la cloaca salió a relucir.

De entre ellos, el caso de uno es muy especial.

AHUED, CON DOBLE DISCURSO Y EL BAT EN EL HOMBRO

Aunque ha trascendido que en sus últimas reuniones, tanto a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García como al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos les ha jurado y perjurado que no le interesa el 2024, lo cierto es que el alcalde de Xalapa, Ricardo AhuedBardahuil, es incongruente con lo que dice y hace.

Y es que con lo que maneja en su discurso no "cuadran" las constantes encuestas que manda a realizar y publicar donde aparece como el presidente municipal mejor evaluado en la entidad a pesar de que esa calificación está en duda por las quejas que existen en la falta de planeación de las obras.

Como tampoco se entiende por qué estaciones de radio de las principales ciudades de Veracruz traen la pauta de publicidad saturada con el nombre de Casa Ahued en una clara intención por mantener su apellido en el imaginario colectivo.

Pero tal vez en el pecado ha llevado la penitencia porque sus aspiraciones "veladas" solamente lo han distraído de su quehacer como edil , ya que actualmente transitar por la ciudad es un suplicio para los xalapeños y visitantes, quienes demoran hasta una hora en atravesar por la capital del estado. Además los estragos que han dejado las torrenciales lluvias que en la última semana inundó el municipio dejaron muy mal paradas las encuestas publicadas, pues la gente afectada se ha quejado de la falta de atención oportuna por parte de los funcionarios del ayuntamiento.

De manera que son muy ilusos quienes crean que Ricardo Ahued no aspira a ser el candidato a gobernador de Morena cuando los hechos dicen todo lo contrario. Y manda a algunos cercanos a manejarle que si acaso el Senado pero está como lince, a la caza de un movimiento en falso.

Acciones que demuestran que está esperando un "resquicio", una "señal divina" para apuntarse como el sucesor de Cuitláhuac García Jiménez.

MUY EN CORTO

A SERGIO GUTIÉRREZ SE LE OLVIDÓ QUE TERMINÓ LA PANDEMIA. Que a alguien le diga al diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna que la emergencia sanitaria por el virus Covid-19 ya terminó.

Y es que solo así se entiende que sorpresivamente para el ego y la soberbia que le caracteriza, el legislador que se dice oriundo de Minatitlán pero que su origen legal y que le permitió obtener la diputación plurinominal por el Estado de México, haya cambiado de formato en sus eventos de promoción que tienen que ver con su investidura legislativa.

Al menos no se entiende la razón por la que el informe de su gestión lo haga vía redes sociales y no de manera presencial. La única explicación es que el diputado piense que sigue inmerso en la restricción sanitaria por el Covid y eso no le permita el acarreo acostumbrado, la logística de cientos y en contadas ocasiones miles de simpatizantes engañados que llevó a sus eventos.

"El diputado federal veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, presentará su Informe de Actividades este lunes 4 de septiembre a las 10:00 de la mañana, a través de su cuenta oficial Sergio Gutiérrez Luna en Facebook.

Sus actividades legislativas, como gestor de sus paisanos, promotor de las riquezas y fortalezas de Veracruz y defensor de los principios de la Transformación serán presentados en este ejercicio de Rendición de Cuentas".

Así reza el comunicado con el que hace la convocatoria a los militantes, se desconoce a quiénes y de qué grupo político, pues a excepción de traidores como Alfredo Gándara en Poza Rica o Enrique Romero Aquino en Orizaba, no hay corrientes visibles que lo puedan apoyar para que lo sigan vía Facebook y no en un evento masivo.

Por supuesto, no es lo mismo ser un simple diputado que un presidente de la Mesa Directiva, con el que por un lado, realizaba derroche de recursos para el culto a su persona, y por otro, engañaba con danza de cifras del presupuesto y proyectos de las dependencias federales en ayuntamientos y estados, a las autoridades, Gobernadores y alcaldes, para que lo respaldaran y claro, le aportaran asistentes a sus eventos y le otorgaran apoyo económico y en especie. Pero eso, simplemente, se acabó.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas