Zenyazen, el ridículo legislativo en San Lázaro

El que está pagando con creces su “derecho de piso” en San Lázaro es el diputado federal morenista, Zenyazen Escobar García, pues han sido muy desafortunadas sus participaciones en la Cámara Federal de Diputados.

Es evidente que en su afán por “jalar reflectores” el legislador por Córdoba se avienta como “El Borras” y lo más grave es que sus asesores en medios de comunicación no lo cuidan y por el contrario solamente lo exponen. O simplemente no tienen la capacidad para asesorar, no es lo mismo hacer como que se le orienta y capacita o dirigir una revista esporádica que tener que conocer de todo el mundo que significa estar en la Cámara Baja y uno de los parlamentos más nutridos y complicados del mundo.

El profe que impartió clases en telebachillerato ha enseñado con sus pifias que el nombramiento de coordinador de diputados federales veracruzanos le quedó grande y percibe torpe en sus posicionamientos donde queda como un novato en el área legislativa. Lo peor sin conocimientos básicos cuando ostentó el cargo de Secretario de Educación en un estado con 8 millones de habitantes y que enfrenta el más alto nivel de analfabetismo del país.

He aquí la respuesta.

Por ejemplo, a finales de septiembre, Zenyazen Escobar hizo el ridículo públicamente en el recinto legislativo cuando pretendiendo citar a Benito Juárez, afirmó a micrófono abierto desde su curul que “el derecho al respeto ajeno es la paz” cuando lo que realmente quiso decir fue que “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Si Zen como le dicen sus amigos y sus lamebotas dio clases de matemáticas, seguro que para él no es ningún problema alterar el orden de las palabras, pues como lo señala la máxima, el orden de los factores no altera el producto, aunque aquí eso no aplica.

Obviamente las benditas redes sociales dieron rienda suelta a las burlas y a comentarios negativos haciendo ver que un ex secretario de Educación y maestro que ha estado enfrente de un grupo de alumnos ni siquiera puede recordar la frase más célebre del Benemérito de las Américas.

¿Qué será de quienes fueron sus alumnos? Se preguntaron.

Los yerros del ex secretario de Educación no terminaron ahí ya que hace unos días también fue exhibida su ignorancia legislativa por el diputado federal priista, Rubén Moreira Valdez.

Ese “viejo lobo de mar” y parlamentario lleno de mañas calificó como una falacia la Intervención que tuvo el cordobés, pues le echó en cara en la máxima tribuna legislativa que haya sacado a colación un tema distinto al cual se estaba abordando en el debate.

“Lo primero que le voy a contestar al señor es que usted no hizo una pregunta y lo segundo es que lo que usted hizo se llama falacia argumentativa eso quiere decir que si estamos hablando de un tema usted saque otro, y que lo pase en el pasado le autoriza a usted para hacer cualquier cosa”, reviró el diputado priista.

Poco faltó para que lo calificara con el mote de la Chimultrufia, ese célebre personaje de Chespirito que “como decía una cosa decía otra”.

Es así que los primeros meses en San Lázaro para el ex titular de la SEV han sido de más pena que gloria y en donde se nota a leguas que tiene mucho que aprender y no necesariamente del tema legislativo, o más bien, aparte de eso, de cómo esquivar este tipo de situaciones que lo dejan mal parado, pero además exhibe el ínfimo nivel de los legisladores veracruzanos. Pues pagan justos por pecadores.

Hay dos cosas que podrían ayudar al ex secretario de la SEV, que sabía más en Veracruz dejarse querer por los empresarios que hacían obra pública contratada en esa dependencia y que le brindaran los mejores beneficios a cambio de contratos, si es que quiere dejarse ayudar:

Ponerse a estudiar y cambiar de asesores o sumirse en su curul y no exponer la ignorancia legislativa y profesional.

Ojalá que en el recinto legislativo no haga las barbaridades y costumbres corrientes que tenía en su privado de la secretaría de comer casi con los dedos y con la boca abierta, sin ningún recato, frente a alcaldes y otros funcionarios de cualquier nivel.