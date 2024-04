Yunes-Chirinos. La mala memoria de los políticos

El hijo mayor de Miguel Ángel Yunes Linares, quien fuera alcalde de Boca del Río y fallido candidato a gobernador en 2018, Miguel Ángel Yunes Márquez se lanzó a señalar y a criticar a la candidata de Morena, Verde y PT, Rocío Nahle García por su origen de Zacatecas, algo que la Ley ya permite en Veracruz para buscar la gubernatura.

Una vez más el integrante del clan de los Yunes ha escupido para arriba y la injurio junto con el lodazal que pretenden, le ha caído en la cara. Y en ese sentido o lo hizo por desconocimiento o ingenuidad.

Pues cuando la Constitución del Estado no lo permitía, como hasta ahora, que por no nacimiento en el estado alguien pueda gobernar Veracruz (no es el caso de Nahle quien por residencia si puede ya que de acuerdo al artículo 11 del Estado quienes tengan hijos nacidos en el estado y una residencia no menor de cinco años) un político nacido en Tamuin, San Luis Potosí, Patricio Chirinos Calero, fue gobernador en el sexenio 1992 a 1998.

Su mayor mérito fue servir a Carlos Salinas de Gortari, y bajo las leyes del presidencialismo, lo hizo mandatario en Veracruz. Hay muchas leyendas, como que su padre sirvió a la familia Salinas y el mayor secreto guardado fue que cuando era niño, el expresidente asesinara a una sirvienta.

Lo más curioso, cínico y reprobable del asunto, es que Chirinos Calero no ejerció por sí mismo, sino que, quien co-gobernó entonces bajo la figura de secretario de Gobierno, fue precisamente Miguel Ángel Yunes Linares el papá de Yunes Márquez.

La investigación que hizo este reportero junto con el colega, Carlos Jesús Rodríguez en una segunda etapa, dio cuenta del nacimiento de Patricio Chirinos Calero en el municipio de San Luis Potosí llamado Tamuín.

Como en muchos lugares de la zona, apenas a media hora de Ciudad Valles, y a casi dos horas de Tampico en Tamaulipas, este lugar creció bajo el boom de la industria petrolera y la presencia de chinos fue importante para el repunte económico. Desde hace algunas décadas solo sobreviven algunas ruinas de las estaciones de ferrocarriles en las que se transportaban los contingentes para esta industria y las familias chinas en la zona.

Allí creció el potosino Chirinos antes de irse a estudiar a Pánuco, en Veracruz, de donde dijeron después, era originario, pero lugar en el que asentaron un acta de nacimiento falsa para tratar de desmentir las actas de nacimiento originales obtenidas y publicadas por el periódico Sur, que sería después Imagen de Veracruz, de la pequeña y pintoresca población tamuinense.

Al siguiente día de la publicación siendo gobernador en priista de San Luis Potosí, el periódico Sur y Diario del Istmo, exhibieron el acta de nacimiento certificada por notario público y obtenida en la dirección general del Registro Civil de la capital de ese estado, San Luis Potosí, con lo que quedaba de manifiesto que Chirinos Calero fue un usurpador y violentó las leyes entonces al ungirse gobernador siendo su segundo de abordo, el también priista, Miguel Ángel Yunes Linares.

A 32 años de haberse instalado como co-gobernador en la entidad, al lado del potosino, el hijo de Yunes Linares lanza críticas sobre el origen de la candidata Nahle, pero les falló la memoria sobre el acompañamiento que hicieron al potosino Chirinos. Yunes Márquez debió tener unos 15 ó 16 años entonces quizá todavía no comprendía bien las lecturas y textos políticos, pero ahora bien pudo documentarse sobre el pasado oscuro y cómplice.

Entonces por qué ahora querer hacerse los defensores a pesar de ya estar establecido el cambio en la Ley, de algo que no solo toleraron fueron permisivos sino hasta complicidad y parte de un gobierno “forastero”.

El escándalo fue mayúsculo y el “bombazo” de descubrir el engaño en que los priistas incurrieron que medios internacionales como New York Times en su corresponsalía e México y la revista Times de Los Ángeles se interesaron en la noticia de Veracruz, uno de los fraudes más grandes en la política mexicana.

En 1996 el reconocido periodista, Sócrates Campos Lemus hizo transcripción y recordó la noticia sucedida en Veracruz. “No solo fue rumor, se confirmó que Patricio Chirinos de Veracruz no es originario de ese estado sino que nació en San Luis Potosí”.

A finales de 1995 fue más claro y contundente: “El actual secretario de gobierno, Miguel Ángel Yunes hace de Veracruz un feudo de su pertenencia, amparado en la amistad que le guarda el gobernador Patricio Chirinos. Yunes se ha vuelto represivo y violado los derechos humanos”.

Campos Lemus gozaba entonces de especial renombre y su calidad y credibilidad era notoria. Fue líder estudiantil en 1968 y dedicado al periodismo y a la investigación, quien muriera en 2021.