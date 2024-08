Por minoría y pluris, curules se usan de refugio político

El cinismo en política y la desvergüenza de no afrontar con valentía los pendientes y errores cometidos se manifiesta en todo su esplendor en el caso desesperado de un senador electo por minoría calificada que seguramente entrará por la puerta de atrás al Senado, con una orden de aprehensión a cuestas, como es el caso de Miguel Angel Yunes Márquez.

Independientemente a las elecciones del pasado 2 de junio donde el pueblo manifestó su voto y decidió en Veracruz darle todo el liderazgo a Morena, a tan sólo dos meses de distancia, el tiempo parece darle la razón a AMLO cuando dice que el pueblo es sabio.

Y en medio de esa sapiencia popular se da toda la razón por los resultados obtenidos en Veracruz cuando se ha padecido de todo dentro de la clase gobernante y a lo largo de varios periodos.

Por ello, lo único que le faltaba al pueblo es que un veracruzano entrara como “cuatrero” a registrarse con una orden de aprensión, con ficha roja de la Interpol y con un amparo en la mano, como lo pretende Yunes Márquez, quien recientemente perdió una vez más en las urnas, pero que el sistema electoral le permite acceder al encabezar la primera fórmula de la alianza que quedó en segundo lugar.

Y a reserva de confirmarse se sabe que su registro en el Senado fue a las 11 de la mañana este martes, presuntamente a través de un representante legal, por lo que resulta absurdo que haya quienes lo festejen como “el magazo” o se publicite como el gran “gandalla” o violador de la ley como si eso fuera una gran hazaña.

Es donde cobra fuerza la máxima del pueblo sabio de AMLO al no equivocarse en las urnas y no otorgarle el triunfo a un personaje que es marrullero y evade sus responsabilidades; los analistas concluyen que como segundo lugar no habiendo más opciones, era obvio que solamente así podría asegurar la senaduría pues Veracruz ya no podría soportarlo una vez más en una unción de manera natural.

Este martes precisamente, de acuerdo a las versiones, el personal administrativo de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado, dio inicio al trámite, pero no le entregaron la credencial, debido a que la debe recoger el interesado en persona.

Por lo que queda en duda si efectivamente fue acreditado el propio Senador, además que si bien lo festinan como legislador, este acto no refleja ni le da la validez legal que tendría en cambio, una toma de protesta la que aún no ocurre.

Por ello solo lo acreditaron sus mensajeros, pero Yunes Márquez no es constitucionalmente senador, sino que lo será si es que logra tomar protesta a lo que aspira antes de ir a las instancias judiciales a hacer valer la inocencia que tanto pregona y evidenciar que efectivamente es un “perseguido político”, lo cual no ha hecho.

NO ES EL ÚNICO

Y en el mismo acto, después de que el instituto nacional electoral revisara las asignaciones plurinominales, otro veracruzano también fue la nota, resulta que al líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado no le alcanzaron las cuentas y no pudo lograr su reelección en la curul. Se quedó con las ganas como dice la canción.

En ese tenor, salta a la vista otro personaje que carece de moralidad, Sergio Gutiérrez Luna quien violando los estatutos de morena, en una tercera ocasión consecutiva entra por la vía pluri nominal en la circunscripción 4, donde cabe señalar tiene su domicilio electoral correspondiente al Estado de México, quien en su loca aventura pensó que podía venir al estado a hacer y deshacer y le salió el tiro por la culata.

Al mero estilo yunista, monárquico, el político mexiquense estará succionando del erario por alrededor de una década pegado a la ubre, al ubicarse en su tercera vez como legislador.

Estos hechos nos dejan en claro que la reforma electoral planteada por López obrador para eliminar las plurinominales es la acertada, es la correcta. Los tiempos políticos y el cambio de régimen ya no le dan espacio a terceras personas para la representación, pues como lo ha pronunciado, la democracia es la voluntad del pueblo y esa se da en la urnas.

Así que, si personajes que pierden en las urnas, que se escabullen en la oscuridad para no dar cuenta a la justicia, se amparan en un sistema legaloide celebran como un triunfo haber evadido a la justicia, es claro que representan lo más podrido de un sistema.

Ahora solo falta ver si Yunes Márquez el primero de septiembre entra en la cajuela de un coche, o duerme en el sótano del senado para poder tomar protesta y con ello celebrar una patanería más.

Será la cereza del pastel pero algo indigno para el clan que con toda su realeza se ha ufanado de los cargos obtenidos, sin embargo, es lo que le queda hacer para evitar que lo detengan por el pendientito que tiene en la Fiscalía y en los juzgados de Veracruz.