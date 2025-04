Multa INE a PT y PVEM. Silva en la tablita

El periódico de circulación nacional El Heraldo de México difundió este martes información acreditada al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de donde se desprende que habría bajado a ocho aspirantes y precandidatos a presidentes municipales de Veracruz por irregularidades en la fiscalización de sus gastos de precampaña.

De ser cierto, los partidos PT y PVEM estarían sufriendo un duro golpe en sus propuestas para ganar algunas alcaldías en la entidad, por el descuido de no haber reportado egresos a ese órgano electoral federal.

Algunos de los abanderados del PT y del Verde son de municipios importantes y destaca el caso de Tuxpan por ejemplo, de Alberto Silva Ramos, ex diputado federal y ex coordinador de comunicación social del gobierno de Javier Duarte, pero al momento nada se sabe con certeza, solo lo que presuntamente emitió el INE.

Explicó que había cinco casos con la máxima sanción, dos precandidatos del Partido del Trabajo: Nora Elizabeth González González del municipio Martínez de la Torre y Celso Rogelio Quiroz Pulido que aspira a gobernar Poza Rica; y Alberto Silva Ramos, precandidato del Partido Verde Ecologista de México en Tuxpan; además de cinco aspirantes independientes.

La trampa es el sello de la casa, y en este caso, el ex priista y ahora del Verde, Silva Ramos pretendió, según le llamaron en el Consejo del INE, "un intento de ocultamiento ante la autoridad electoral", no obstante, se supo que no solo a este sino a por lo menos siete personajes más fueron "perdonados" por un voto de diferencia de los integrantes del Consejo General.

El representante del PVEM hizo defensa de las anomalías cometidas por Silva y ante el Consejo argumentó y reconoció que si bien se entregó el informe financiero después del tiempo permitido, defendió que el registro solo se debe retirar si no se presentara dicho informe, y que "el que el C. Alberto Silva Ramos, no haya presentado en tiempo su informe, ello no tiene que vulnerar su derecho a ser votado, y que si bien, lo presentó de manera extemporánea, ello no significa que incumpló su obligación de presentar dicho informe".

Además de Silva, trascendió que los precandidatos que fueron sancionados con la pérdida de derecho a ser registrados como aspirantes del PT, Elizabeth González González por Martínez de la Torre y Rogelio Quiroz Pulido por Poza Rica; y a quienes también se les habría negado inicialmente el registro a cinco precandidatos independientes, pero posteriormente fueron también "perdonados".

El Consejo General del INE aprobó multar a los partidos políticos con una sanción de hasta 2 millones 28 mil 850 pesos.

Mal y de malas arranca el conocido Cisne, en Tuxpan, donde con estos tropiezos le da el chance a la candidatura de Morena, que como se sabe, es respaldada por el ex alcalde, y actual subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos.

MUY EN CORTO

ALVARADO. AVANZAN BETO COBOS Y BOGAR RUIZ. Los registros de los candidatos a la alcaldía de Alvarado fueron realmente contrastantes y sirvieron para ir pronosticando el resultado de la elección a celebrarse el domingo primero de junio.

Muy discreto por ejemplo el panista Tavo Ruiz, quien solo se hizo acompañar de sus cuates y de los integrantes su planilla.

Por su lado, el neomorenista Polo Deschamps canceló de última hora su registro en el consejo local del OPLE y prefirió hacerlo en Xalapa a cambio fue a jugar Lotería a una colonia alvaradeña. Hay Quienes aseguran que porque no logró reunir lo necesario para verse arropado por el pueblo, obvio, no tiene arraigo, no es gente del municipio, tuvo rechazo evidente.

Los que sí enseñaron "músculo" fueron el abanderado del PVEM, Beto Cobos y el emecista Bogar Ruiz, quienes realizaron una convocatoria ciudadana y calentaron más la ya de por si competitiva lucha que se avecina .¿Será que entre ellos está el primero y segundo lugar de la contienda?